Восстановить весь лес, пострадавший от пожаров, планируют работники «Ертіс орманы»

— Ержан Газизович, Бескарагайский филиал заповедника неоднократно становился свидетелем тяжёлых пожаров. Что Вы можете рассказать о тех непростых годах?

— Хвойные сосновые леса занимают территории Павлодарской области и области Абай. Действительно, лесной пояс Иртыша сильно пострадал от масштабных пожаров в 90-е годы прошлого века и в начале нынешнего века. Местные питомники не были оснащены современным оборудованием, а лесное хозяйство не было должным образом организовано, что усугубляло и без того тяжёлое состояние пострадавшего от пожаров леса 90-х годов.

Фото: «Ертіс орманы»

Этот факт нанес колоссальный урон экологии региона и природным богатствам. Мы своими глазами видели, как значительная часть леса выгорела в страшных пожарах. Не раз и не два мы с горечью думали: «Что же мы оставим после себя будущим поколениям?»

Лишь в 2003 году с созданием заповедника была поставлена задача снизить количество лесных пожаров и увеличить площади зелёных лесных поясов. Сегодня мы с радостью наблюдаем, как большая часть нанесённого ущерба постепенно восстанавливается, и это наполняет наши сердца надеждой.

— Что удалось сделать с момента основания заповедника?

— Мой опыт работы в лесном хозяйстве превышает тридцать семь лет. В 1988 году, после окончания учебного заведения по лесному делу в Восточном Казахстане и возвращения на родину, я сразу же начал работать помощником старшего лесника в Бескарагайском филиале. Много лет я трудился лесником, старшим лесником, заместителем директора, директором и в других должностях. В настоящее время я работаю инженером по восстановлению леса. Где бы мы ни находились в бескрайних просторах леса, мы всегда помним, что наша самая почётная миссия — это охрана и сохранение хвойных лесных ресурсов.

Фото: «Ертіс орманы»

Как из пепла возрождается зелёное богатство

В состав учреждения «Ертіс орманы» входят два филиала — Бескарагайский и Чалдайский. Я работаю в Бескарагайском филиале, площадь которого превышает 134 тысячи гектаров. В настоящее время здесь действуют семь лесничеств и один лесной питомник.

На территории питомника площадью 28 гектаров ежегодно высаживаются саженцы сосны. Когда им исполняется два года, их пересаживают на участки, пострадавшие от лесных пожаров. Усилиями наших лесников ежегодно засаживаются не менее 1200–1300 гектаров земли — это порядка 5-6 миллионов саженцев. После того, как деревья приживаются, распускают ветви и крепнут, их официально включают в состав государственного лесного фонда.

Это значит, что за семь лет саженцы вырастают до 1,5-1,7 метра и становятся полноценной частью лесной экосистемы. Однако на пути к этому результату возникает множество преград. Прежде всего — это особенности местной почвы: она преимущественно песчаная, а уровень влажности низкий. Весной, если стоит засушливая жара, молодые саженцы могут просто засохнуть. А постоянные суховеи, типичные для степных зон, наносят деревцам дополнительный ущерб.

Фото: «Ертіс орманы»

Тем не менее, уровень приживаемости саженцев за все эти годы ни разу не опускался ниже 30-40%. Для наглядности: в 2020 году прижилось 40% высаженных деревьев, в 2021 году — 35%, в 2022 и 2023 годах — по 50%, а в 2024 и 2025 годах этот показатель достиг 60%.

— То есть, результаты очевидны?

— Безусловно. Со временем мы не только укрепили систему охраны леса, но и увидели реальные плоды масштабной работы по восстановлению. Это не может не радовать. Я горжусь тем, что участвую в этом благородном деле. Чаще всего пожары происходят на открытых, ничем не защищённых равнинных участках, и там особенно трудно приживаются сосновые саженцы.

Ранее из-за нехватки техники в агротехнической работе нередко возникали сбои. Только в последние годы, когда наш технический парк значительно обновился, мы почувствовали заметный прогресс. Это вдохнуло в нас новую энергию: теперь мы начали практиковать и осеннюю посадку. Однако и она сопряжена с определёнными рисками. Дождь и снег могут серьёзно осложнить процесс. Весной же, когда уровень влажности выше, создаются более благоприятные условия для приживаемости и быстрого роста деревьев.

Есть и другие тонкости: до того, как другие растения успеют укорениться, мы должны в течение 10 дней успеть высадить весь запланированный объём. А это — 5-6 миллионов саженцев. Завершить такой объём работы в сжатые сроки бывает непросто, и нашим сотрудникам иногда приходится работать на пределе возможностей.

— Когда можно ожидать полного восстановления выгоревших лесных участков?

— Лесники Бескарагайского филиала поставили перед собой амбициозную, но достижимую цель — в течение ближайших 4-5 лет полностью восстановить все лесные массивы, пострадавшие от пожаров. У нас для этого есть и силы, и ресурсы. За последние 22 года по всему заповеднику было восстановлено 47 178,5 гектаров ранее выгоревших лесов. Из них 23 297 гектаров — это заслуга нашего филиала. Представьте только: мы высадили 116,5 миллиона саженцев сосны. Это по-настоящему грандиозный результат.

На сегодняшний день в Бескарагайском филиале остаётся около 8 тысяч гектаров леса, ещё не подлежащих восстановлению. При этом на трёх тысячах гектаров уже самостоятельно пророс тополь. Мы надеемся, что оставшиеся 5 тысяч гектаров в течение ближайших 5-6 лет, благодаря нашим усилиям, также превратятся в живой, густой лес.

— Чем занимаются лесники осенью?

— С наступлением осенней прохлады лесники приступают к сбору сосновых шишек. Эти шишки проходят специальную обработку: при температуре до 60 градусов они раскрываются, и из них извлекаются семена. В среднем из одной тонны шишек получают около 800-900 граммов семян. Затем семена сушат, сортируют и готовят к следующему сезону.

Помимо этого, у нас как всегда много других неотложных дел: инвентаризация деревьев, очистка лесных массивов, подготовка зимнего корма для диких животных и множество других забот, без которых работа в лесу невозможна.

— Не возникало желания сменить профессию и уйти в другую сферу?

— Честно сказать, я никогда об этом не задумывался. Лес давно стал частью моей жизни, её неотъемлемой составляющей. Если всё сложится благополучно, в следующем году я подойду к пенсионному возрасту.

Сосна — дерево с особой энергетикой, с сакральной силой. Иногда, когда сильно устанешь или настроение не на высоте, просто подойдёшь к мощному стволу, присядешь, облокотившись на него спиной — и усталость словно рукой снимает. Наступает внутреннее спокойствие, умиротворение. Это ли не сила природы? Чувствуешь, как тебя наполняет чистая, свежая энергия. Некоторые сосны вырастают настолько толстыми, что втроём мы не можем обхватить их ствол. Возраст таких великанов превышает 300 лет, а высота достигает 25 метров. Это настоящие хранители леса.

— Расскажите немного о себе.

— За многолетний труд и активную работу в районном маслихате я был удостоен различных ведомственных наград. Я всегда старался быть активным не только в профессиональной, но и в общественной жизни. В своё время был избран депутатом районного маслихата и внёс посильный вклад в развитие района Аққулы. Старался помогать жителям, чем мог, особенно тем, кто много лет отдал лесному хозяйству и сейчас на пенсии: обеспечивали таких людей дровами, решали бытовые вопросы, не оставляли без внимания.

Фото: «Ертіс орманы»

Как опытный специалист, в последние годы я обучил десятки молодых сотрудников. Считаю, что тем самым внёс свой вклад в формирование нового поколения лесников.

Всё, чего я добился за эти годы, стало возможным благодаря поддержке моей супруги — Айнаш Сагадиевой. Мы вместе воспитали троих детей, вырастили их достойными людьми. Сейчас все они взрослые, живут самостоятельно, у каждого — своя семья, свой путь.

Кроме того, я не могу не отметить верных товарищей, с которыми долгие годы трудился бок о бок. Это Ержан Нуранов, Кайыргелды Абжатов, Серик Тлеубердиев, Амантай Сапаргалиев, Мурат Мамынов, Балтабек Сыздыков и Серик Кобенов. Их добросовестный труд и преданность делу заслуживают самых искренних слов признания.

Напомним, в эти дни сотрудники заповедника «Ертіс орманы» продолжают заготовку зимнего корма для лосей и косуль.