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В Казахстане стали сеять больше овощей

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Июня 2023, 10:58
В Казахстане стали сеять больше овощей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев сообщил об увеличении за последние годы посевных площадей овощных культур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние три года посевные площади овощных культур увеличились на 10,5 тысяч га и по итогам 2022 года составили 169,7 тысяч га, в том числе были увеличены площади моркови на 1,0 тысяч га, огурцов - на 2,1 тысячу га, лука - на 4,5 тысяч га. За указанный период была также повышена средняя урожайность овощных культур. Если в 2019 году она составляла 260,5 ц/га, то в 2022 году - 271,4 ц/га», - сказал Ербол Карашукеев на Правительственном часе в Мажилисе.

Валовый сбор овощных культур увеличился на 653 тысячи тонн и по итогам 2022 года составил 4,8 млн тонн. Также увеличено производство таких социально значимых культур, как лук на 187,8 тысячи тонн, моркови - на 17,2 тысяч тонн, огурцов - на 74,1 тысячи тонн, помидоров - на 10,7 тысяч тонн.

«Аналогичная ситуация и по производству картофеля. За последние три года посевные площади были увеличены на 7,6 тысяч га и по итогам 2022 года составили 198,9 тысяч га, урожайность увеличена с 203,4 ц/га до 205,3 ц/га, валовый сбор увеличился на 168,4 тысяч тонн и составил 4,1 млн тонн.

В текущем году, по данным акиматов областей, овощные культуры размещены на площади 173,5 тысячи га. Картофель засеян на площади 197,6 тысяч га. Валовый сбор овощных культур и картофеля позволяет полностью обеспечить нужды внутреннего рынка», - добавил министр.


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