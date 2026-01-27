РУ
    Центры для обучения водным технологиям создадут в Казахстане

    Пять учебных центров устойчивого орошения на базе филиалов РГП «Казводхоз» могут открыть в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: Минводы и ирригации РК

    Как сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации, Казахским научно-исследовательским институтом водного хозяйства и РГП «Казводхоз» будет разработана дорожная карта и техническое задание по реализации проекта.

    — Центры станут профильными учебно-демонстрационными площадками, обеспечивающими подготовку и повышение квалификации специалистов водного хозяйства, а также распространение современных водосберегающих ирригационных технологий. Центры будут оснащены учебной, демонстрационной и лабораторной инфраструктурой. Здесь будет организовано обучение специалистов водного хозяйства, аграрного сектора и эксплуатационных организаций. Аграриев и представителей крестьянских хозяйств обучат навыкам использования наилучших имеющихся водосберегающих технологий, — говорится в сообщении.

    Также планируется разработка и внедрение образовательных программ по устойчивому орошению, управлению распределением воды и эксплуатации оросительных систем.

    Кроме того, планируется привлечение отраслевых и международных партнеров к разработке учебных программ и проведению обучения. Центры будут использоваться и в качестве площадок для пилотирования и распространения лучших практик устойчивого орошения. 

    — Реализация проекта позволит повысить эффективность использования водных ресурсов в сельском хозяйстве, снизить потери воды и обеспечить устойчивое развитие кадрового потенциала в сфере ирригации. Финансирование мероприятий по развитию региональных учебных центров предусмотрено за счет грантовых средств, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев.

    Гульжан Тасмаганбетова
