В Казахстане создадут единый офис финансового омбудсмена

Документ представила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова .

В ходе обсуждения депутат Никита Шаталов уточнил, по какой причине, после введения в 2024 году банковского и микрофинансового омбудсменов, теперь предлагается их объединить в единый финансовый институт.

— Да, в прошлом году депутаты предлагали создать службу единого финансового омбудсмена. На тот период у нас уже существовали банковский и страховой омбудсмены. Было предложено создать нового — микрофинансового омбудсмена. Тогда, поскольку у него не было офиса, не было наработанной практики и не было понятно, как будут собираться взносы с микрофинансовых организаций, было принято решение сначала создать отдельную службу микрофинансового омбудсмена. За этот год вся необходимая работа была проведена: офис создан, бюджет сформирован, он уже приступил к рассмотрению заявок. С начала года более 5 тысяч заявок было рассмотрено микрофинансовым омбудсменом, банковским — порядка 10 тысяч, — ответила Мадина Абылкасымова.

Она отметила, что в основном они касаются вопросов урегулирования проблемной задолженности.

— Поскольку такие заемщики, как правило, имеют кредиты в нескольких финансовых организациях — банках и микрофинансовых компаниях, они подают свои заявления и микрофинансовому, и банковскому омбудсменам. Это один и тот же заемщик, но по разным кредитам, и у них разная практика. Сейчас рассмотрение заявлений по проблемной задолженности идет отдельно. В этой связи мы предлагаем, чтобы была единая служба финансового омбудсмена, внутри которой будет разделение — отдельно закреплены микрофинансовый, банковский и страховой омбудсмены. То есть, они сохранятся, но офис будет единый, и будет обеспечен единый порядок рассмотрения заявлений. Если поступит заявление об урегулировании проблемной задолженности от заемщика, то оно будет рассматриваться по единому порядку, — пояснила Мадина Абылкасымова.

По ее мнению, это повысит эффективность рассмотрения обращений по проблемной задолженности. Кроме того, в августе текущего года была создана цифровая платформа для коллективного урегулирования проблемной задолженности.

