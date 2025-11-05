За час могут взять 10 кредитов: в Казахстане намерены ограничить «кредитный шоппинг»

Документ представила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Депутат Самат Нуртаза обратил внимание на практику так называемого «кредитного шоппинга», когда граждане в короткий промежуток времени оформляют несколько займов подряд в разных банках и МФО. По его словам, такая ситуация становится возможной из-за задержек в обновлении данных по выданным кредитам в кредитных бюро.

— Люди берут несколько займов подряд в разных банках и МФО. Это возможно потому, что база не обновляется и банки не видят, что у человека уже есть кредиты. В итоге ему одобряют займ за займом. Сейчас на передачу данных в кредитное бюро отводится до одного часа, но даже этого достаточно, чтобы человек успел оформить 10 кредитов. В этой связи скажите, когда банки и МФО перейдут на ускоренный режим передачи данных? — обратился депутат к представителям финрегулятора.

В ответ Мадина Абылкасымова сообщила, что в законопроекте уже предусмотрены изменения, направленные на решение этой проблемы.

— Этот вопрос у нас в рамках закона предусмотрен. То есть мы предусмотрели, что в течение часа такая информация должна передаваться. Но иногда и этого времени не хватает — за этот час успевают множественные кредитные заявки наши заемщики подать. Поэтому мы в кредитном бюро предусмотрели обязанность, что они должны указывать, удовлетворена эта действующая кредитная заявка или не удовлетворена. Раньше такой нормы не было. Теперь другие кредитные организации, пока первая кредитная заявка не будет удовлетворена, не имеют права одобрять другие кредитные заявки. Этот механизм полностью решит проблему кредитного шоппинга, — отметила она.

Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов добавил, что государственное кредитное бюро технически готово ускорить обработку данных.

— Единственное, для повышения эффективности необходимо расширить объем передаваемых данных, — сказал он.

