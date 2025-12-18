В Казахстане снимают запрет на предпринимательство для приравненных к госслужащим

Как отмечается в заключении Комитета Сената, закон направлен на устранение правовых противоречий, обеспечение исполнения решений Конституционного суда, повышение эффективности государственной службы, а также обеспечение прозрачных механизмов возврата государству незаконно приобретенных активов.

Конституционный суд РК в своих нормативных постановлениях указал на необходимость повышения привлекательности государственной службы. В развитие данных рекомендаций Законом предусмотрены следующие изменения:

1.⁠ ⁠Передача акций в доверительное управление.

По действующему законодательству государственные служащие и приравненные к ним лица обязаны передавать в доверительное управление до 5% простых акций коммерческих организаций. В связи с развитием народного IPO и во избежание дополнительных расходов Законом предлагается отменить данное требование.

2.⁠ ⁠Приобретение ценных бумаг вне организованного рынка.

Законом исключается норма, ограничивающая приобретение паёв, облигаций и до 5% акций только на организованным рынком ценных бумаг. Это связано с тем, что указанные активы могут быть приобретены по гражданско-правовым сделкам, а также передаваться по наследству.

3.⁠ ⁠Владение цифровыми активами.

Цифровые активы признаны имуществом, приносящим доход. Законом уточняется, что такие активы относятся к имуществу, не подлежащему обязательной передаче в доверительное управление.

4.⁠ ⁠Уточнение порядка нотариального удостоверения договора доверительного управления.

Законом исключается требование об обязательном нотариальном удостоверении договора доверительного управления. Вместо него в кадровую службу будет представляться нотариально удостоверенная копия договора.

5.⁠ ⁠Право на получение дохода от имущества в доверительном управлении.

В Закон «О противодействии коррупции» вводится норма о праве государственных служащих получать доход от имущества, переданного в доверительное управление. Такая норма уже содержится в Законе РК «О государственной службе».

6.⁠ ⁠Сдача жилья в аренду.

Законом исключается запрет для членов Правительства передавать принадлежащее им жилье в аренду, поскольку аналогичное ограничение отсутствует в других законодательных актах и не распространяется на первых руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК.

7.⁠ ⁠Участие в управлении организациями.

Запрет на участие в управлении организациями дополняется исключением для некоммерческих организаций, членство в которых предусмотрено законодательством РК: политические партии, профсоюзы, потребительские и жилищно-строительные кооперативы.

