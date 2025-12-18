РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:32, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане снимают запрет на предпринимательство для приравненных к госслужащим

    Депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили закон по вопросам исполнения решений Конституционного суда РК и возврата государству незаконно приобретенных активов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    документы, бизнес, доклад
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Как отмечается в заключении Комитета Сената, закон направлен на устранение правовых противоречий, обеспечение исполнения решений Конституционного суда, повышение эффективности государственной службы, а также обеспечение прозрачных механизмов возврата государству незаконно приобретенных активов.

    Конституционный суд РК в своих нормативных постановлениях указал на необходимость повышения привлекательности государственной службы. В развитие данных рекомендаций Законом предусмотрены следующие изменения:

    1.⁠ ⁠Передача акций в доверительное управление.

    По действующему законодательству государственные служащие и приравненные к ним лица обязаны передавать в доверительное управление до 5% простых акций коммерческих организаций. В связи с развитием народного IPO и во избежание дополнительных расходов Законом предлагается отменить данное требование.

    2.⁠ ⁠Приобретение ценных бумаг вне организованного рынка.

    Законом исключается норма, ограничивающая приобретение паёв, облигаций и до 5% акций только на организованным рынком ценных бумаг. Это связано с тем, что указанные активы могут быть приобретены по гражданско-правовым сделкам, а также передаваться по наследству.

    3.⁠ ⁠Владение цифровыми активами.

    Цифровые активы признаны имуществом, приносящим доход. Законом уточняется, что такие активы относятся к имуществу, не подлежащему обязательной передаче в доверительное управление.

    4.⁠ ⁠Уточнение порядка нотариального удостоверения договора доверительного управления.

    Законом исключается требование об обязательном нотариальном удостоверении договора доверительного управления. Вместо него в кадровую службу будет представляться нотариально удостоверенная копия договора.

    5.⁠ ⁠Право на получение дохода от имущества в доверительном управлении.

    В Закон «О противодействии коррупции» вводится норма о праве государственных служащих получать доход от имущества, переданного в доверительное управление. Такая норма уже содержится в Законе РК «О государственной службе».

    6.⁠ ⁠Сдача жилья в аренду.

    Законом исключается запрет для членов Правительства передавать принадлежащее им жилье в аренду, поскольку аналогичное ограничение отсутствует в других законодательных актах и не распространяется на первых руководителей государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК.

    7.⁠ ⁠Участие в управлении организациями.

    Запрет на участие в управлении организациями дополняется исключением для некоммерческих организаций, членство в которых предусмотрено законодательством РК: политические партии, профсоюзы, потребительские и жилищно-строительные кооперативы.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане появится новая категория госслужащих.

