Новая категория госслужащих появится в Казахстане

В столичном «Конгресс-центре» прошёл республиканский форум «Диалоговая площадка сельских акимов», организованный партией «Amanat». В работе форума принял участие Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. В рамках мероприятия Агентство РК по делам государственной службы провело панельную сессию «Сервисная клиентоориентированная государственная служба: диалог, профессионализм, транспарентность», модератором которой выступил председатель Агентства Дархан Жазыкбай.

В работе сессии приняли участие депутаты Парламента, аким Кызылординской области Н. Налибаев, ректор Академии государственного управления при Президенте А. Жолманов, член Комиссии по этике при Агентстве по делам государственной службы Д. Смагулов, а также представители центральных государственных органов, акимы сельских и районных уровней, сотрудники акиматов, представители гражданского общества и эксперты в сфере местного управления.

Цель мероприятия — обсуждение актуальных вопросов повышения качества государственного управления на местном уровне.

В своем выступлении председатель Агентства отметил, что по инициативе Главы государства внедрение прямых выборов сельских акимов расширило возможности граждан участвовать в принятии важных решений, влияющих на развитие страны.

В 2021 году в стране впервые были проведены прямые выборы сельских акимов. С 2023 года в пилотном режиме проходят выборы акимов районов и городов областного значения, а с текущего года эта практика широко внедрена по всей республике.

В связи с этим к существующим политическим и административным категориям государственных служащих добавляется новая — избираемые государственные служащие.

Соответственно будут меняться и требования к ним. Порядок приёма на службу, её прохождения и прекращения полномочий будет дополнен новым содержанием. Избранные акимы теперь в период своих полномочий несут прямую ответственность перед населением за выполнение целей и задач, указанных в их предвыборных программах.

— Профессиональная подготовка и квалификация местных акимов, их ответственность при исполнении должностных обязанностей — один из ключевых факторов, определяющих эффективность работы государственного аппарата. Поэтому во время выборов сельских акимов политические партии должны уделять особое внимание личной ответственности и профессиональной подготовке выдвигаемых кандидатов и брать на себя ответственность за их соответствие на этой должности. Агентство готово координировать работу по повышению профессиональной квалификации акимов, — отметил Дархан Жазыкбай.

Во исполнение поручения Главы государства о необходимости усиления профессиональной подготовки сельских акимов Агентство совместно с Академией государственного управления и партией «Amanat» разработало комплексную программу переподготовки. Эта программа направлена не только на обучение, но и на формирование новой культуры управления селом. На сегодня обучение прошли более 1800 сельских акимов.

Для решения кадрового дефицита в регионах с 2023 года введена система приёма на государственную службу без конкурса выпускников, завершивших обучение на основе государственного заказа с высоким показателем GPA (3,33). Этот инструмент существенно снизил кадровый дефицит на сельском и районном уровнях: 732 молодых специалиста были назначены на местные должности без конкурсного отбора.

Председатель Агентства подчеркнул также важность стратегического мышления, владения цифровыми инструментами и умения эффективно выстраивать диалог с населением.

На сессии всесторонне обсуждались вопросы эффективности местного управления, новой кадровой политики, а также новой модели сервисного и клиентоориентированного государственного аппарата. Участники мероприятия смогли задать интересующие их вопросы и обменяться мнениями.

В завершение сессии за многолетний добросовестный труд на государственной службе и вклад в развитие сельских регионов ряд сельских акимов был награжден нагрудным знаком «Ветеран государственной службы», грамотами и благодарственными письмами председателя Агентства по делам государственной службы.