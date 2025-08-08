В Казахстане с 1 сентября стартует антибуллинговая программа «ДосболLIKE»

«ДосболLIKE» направлена на снижение случаев травли среди детей и подростков, формирование безопасной, поддерживающей и уважительной среды в организациях образования.



Программа разработана с учетом международных и отечественных нормативно-правовых актов, включая положения Индекса благополучия детей, и опирается на лучшие мировые практики в борьбе с буллингом.

В ходе апробации, проведенной в 50 школах девяти регионов, были выстроены системы профилактики буллинга. По итогам апробации лучшие практики отмечены в школах Астаны, Алматы, Абайской и Жамбылской областей.

Здесь успешно применялась модель: жалоба → анализ → план помощи → наблюдение, с участием антибуллинговых команд и пост-наблюдением.



- Мы рассматриваем программу «ДосболLIKE» как устойчивый инструмент профилактики буллинга. По итогам апробации видно, что участие всех сторон – педагогов, родителей и самих детей, что способствует снижению конфликтности, формированию культуры доверия и уважения, а также созданию более безопасной и благоприятной школьной среды, — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Программа предусматривает масштабную подготовку специалистов. Уже обучено около 2,5 тысяч педагогов, психологов и сотрудников системы образования, в течение года планируется охватить более 8 тысяч специалистов по всей стране.

Напомним, согласно исследованию ЮНИСЕФ, каждый пятый ребенок сталкивается с кибербуллингом.