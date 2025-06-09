Каждый пятый ребенок сталкивается с кибербуллингом — исследование ЮНИСЕФ

— Наш партнер ЮНИСЕФ провел очень важное исследование в контексте цифрового использования технологий. И, как оказалось, впервые дети начинают пользоваться интернетом примерно в 5 лет, — сказала она на мероприятии, посвященном запуску Teen accounts и вопросам онлайн-безопасности молодежи в MNU.

Около 66% детей и подростков используют интернет для общения в социальных сетях.

— При этом 21% опрошенных сообщили, что сталкивались с кибербуллингом, а 20% признались, что добавляли в друзья незнакомых людей, — подчеркнула Закиева. — Это очень страшные цифры, поскольку технологии развиваются ежедневно, и нам нужно понять, какие инструменты использовать для обеспечения безопасности.

В этом направлении, по ее словам, Казахстан активно сотрудничает с международными цифровыми платформами, в частности с компанией Meta.

— Мы решили создать видеоматериалы, которые в онлайн-формате рассказывают об основах онлайн-безопасности. Начали эту работу еще в прошлом году, — отметила она.

Параллельно ведется работа и в законодательной сфере.

— Мы инициировали достаточно большое количество диалогов между основными стейкхолдерами: министры, представители социальных сетей, чтобы найти консенсус, — добавила уполномоченный по правам ребенка в РК.

Закиева подчеркнула, что подобные мероприятия, как сегодняшнее, важны для прямого диалога с молодежью.

Ранее мы сообщали, что Казахстан вместе с Meta открывает новую программу поддержки ИИ-разработчиков.