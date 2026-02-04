РУ
    В Казахстане руководителям компаний с налоговой задолженностью введут новые ограничения

    В Казахстане с 1 июля 2026 года вступят в силу новые меры взыскания в отношении руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей при наличии налоговой задолженности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АФМ, деньги, тенге, купюры
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Подробнее о вводимых мерах рассказал руководитель управления по работе с задолженностью департамента аудита Комитета государственных доходов Кайсар Арын.

    С 1 июля в Казахстане вводится ограничение на выезд за пределы страны для первых руководителей компаний и индивидуальных предпринимателей при наличии налоговой задолженности свыше 27 000 МРП (116,7 млн тенге в 2025 году). 

    — Мы предусмотрели возможность временного приостановления ограничения в случае болезни и необходимости выезда за пределы страны по состоянию здоровья. Такое решение будет приниматься исключительно по санкции суда, — отметил спикер.

    Также с 1 июля вступают в силу нормы, запрещающие перерегистрацию юридических лиц при наличии неисполненных налоговых обязательств.

    — В основном это часто случается, когда большие задолженности, более 10-20 миллионов тенге и они оформляют это на бездомных и других уязвимых людей. Это затрудняет органам государственных доходов установление местонахождения таких руководителей, — пояснил он.

    Как сообщалось ранее, Минфин готовит приказ, согласно которому микро- и малому бизнесу спишут пени и штрафы по налоговой задолженности. Документ также предусматривает списание санкций для налогоплательщиков, находящихся в процедурах банкротства, реабилитации и реструктуризации.

