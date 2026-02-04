Какие долги спишут малому бизнесу в Казахстане

Документ также предусматривает списание санкций для налогоплательщиков, находящихся в процедурах банкротства, реабилитации и реструктуризации.

Об этом сообщил руководитель управления по работе с задолженностью департамента аудита КГД Кайсар Арын во время прямого эфира ведомства в соцсетях.

По его словам, в рамках адаптации бизнеса к новому Налоговому кодексу Правительством разработан комплекс мер. Среди них — приказ министра финансов, который в настоящее время находится на рассмотрении в Министерстве юстиции. Получить документ и ввести его в действие планируют уже на следующей неделе

Как пояснил Арын, меры распространяются исключительно на налоговую задолженность микро- и малого бизнеса.

— При наличии налоговой задолженности по коду бюджетной квалификации (КБК) в случае погашения задолженности с 1 января по 31 марта текущего года налоговым органом самостоятельно будет списаны пеня и штраф, — уточнил спикер.

Кроме того, списание пени и штрафов предусмотрено для налогоплательщиков, которым ранее были предоставлены отсрочка или рассрочка, а также изменены сроки уплаты налогов. В случае досрочного погашения основной суммы задолженности санкции также будут аннулированы.

— Отдельным параграфом тоже отметили, что если у налогоплательщика имеется процедура банкротства или процедура реабилитации, реструктуризации, которая вводится судом, то налогоплательщик может обратиться с заявлением в произвольной форме. Если они исполнят обязательства по налогам в срок с 1 января по 31 марта, то их пени и штрафы тоже будут списаны, — пояснил руководитель управления.

Также, по его словам, постановлением предусмотрено списание штрафов, наложенных по пункту 5 статьи 275 КоАП за непостановку на учёт по НДС при превышении порога оборота. Если административный акт был вынесен органами государственных доходов, но не был обращён к взысканию с 1 января 2026 года, такие штрафы подлежат прекращению путём списания.

Напомним, согласно решению Правительства, налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности. Пени и штрафы по налогам спишут в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года.

По словам разработчиков, это позволит бизнесу начать работу с чистого листа, списать пени и штрафы, разблокировать счета, снять ограничения на пользование имуществом и продолжить вести законный бизнес.