РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:01, 30 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане резко вырос выпуск цветов

    В 2024 году в Казахстане вырастили цветов на сумму 15,3 млрд тенге — это в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Это рекордный показатель за последние 15 лет, по данным Бюро нацстатистики, передает агентство Kazinform.

    Цветы букет Гүлдер букет гүл
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Главный вклад в рост внесла Алматинская область. В 2024 году там выращено цветов на 10,2 млрд тенге — почти в 50 раз больше, чем в 2023 году. Это примерно две трети от общего объема по стране.

    Основной рост обеспечили два района: Карасайский (5,8 млрд тенге) и Илийский (4,4 млрд тенге). Для сравнения: в 2022 году в Алматинской области цветы выращивали почти только в Карасайском районе, а в 2023-м производство было минимальным.

    Возможно, как отмечают аналитики, рост связан с запуском новых теплиц или расширением уже существующих.

    Важно понимать: валовый выпуск — это не доход производителей. Этот показатель рассчитывается условно, умножая число срезанных цветов на среднюю цену. Кроме того, часть цветов выращивается не предприятиями, а частными лицами, что тоже влияет на итоговую цифру.

    Всего в 2024 году в Казахстане вырастили 40,3 млн штук цветов — в 3,7 раза больше, чем в 2023-м. При этом импорт остался значительно выше: из-за границы завезли 202,1 млн бутонов (+47% за год) на сумму $90,5 млн, или 42,5 млрд тенге.

    Ранее мы писали, как развивается цветочный бизнес в Казахстане.

    Теги:
    Нацбюро Торговля Цветы
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают