В Казахстане резко вырос выпуск цветов

Главный вклад в рост внесла Алматинская область. В 2024 году там выращено цветов на 10,2 млрд тенге — почти в 50 раз больше, чем в 2023 году. Это примерно две трети от общего объема по стране.

Основной рост обеспечили два района: Карасайский (5,8 млрд тенге) и Илийский (4,4 млрд тенге). Для сравнения: в 2022 году в Алматинской области цветы выращивали почти только в Карасайском районе, а в 2023-м производство было минимальным.

Возможно, как отмечают аналитики, рост связан с запуском новых теплиц или расширением уже существующих.

Важно понимать: валовый выпуск — это не доход производителей. Этот показатель рассчитывается условно, умножая число срезанных цветов на среднюю цену. Кроме того, часть цветов выращивается не предприятиями, а частными лицами, что тоже влияет на итоговую цифру.

Всего в 2024 году в Казахстане вырастили 40,3 млн штук цветов — в 3,7 раза больше, чем в 2023-м. При этом импорт остался значительно выше: из-за границы завезли 202,1 млн бутонов (+47% за год) на сумму $90,5 млн, или 42,5 млрд тенге.

Ранее мы писали, как развивается цветочный бизнес в Казахстане.