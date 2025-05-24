Как развивается цветочный бизнес в Казахстане

Импорт vs. экспорт

По итогам 2024 года в Казахстан завезли свежих роз на 60,9 млн долларов США, тогда как объемы экспорта того же цветка оказались скромными — всего 3,1 млн долларов. В Министерстве торговли и интеграции РК отметили, что основными поставщиками роз в Казахстан в 2024 году стали: Эквадор (45,38 млн долларов) и Кения (7,13 млн долларов). Также в списке стран Колумбия, Нидерланды, Россия, Узбекистан, Армения, Эфиопия и Китай, который, к слову, появился на казахстанском рынке не так давно, но уже успел прочно обосноваться.

Что касается экспорта, то Казахстан экспортировал в основном в Россию, Узбекистан и Кыргызстан. Также в Минторговли привели данные по тюльпанам — товарооборот в 2024 году составил более 12 млн долларов, из которых импорт — 10,3 млн долларов, экспорт — 2 млн долларов. Завозили тюльпаны из Нидерландов, Польши, Беларуси, России. А вывозили в Россию и Узбекистан. К слову, в ведомстве пояснили, что это основные виды цветов, которые особенно популярны в продаже.

Фото: А. Дарбеков

Китайские цветы в Казахстане

Данные по импорту и экспорту наглядно показывают, что внутреннюю потребность местный производитель покрывает не полностью, да и у тепличных предпринимателей возникают большие проблемы со сбытом в другие страны.

Фото: Т. Таскожаев

Владелец фирмы «Agrotur» в Туркестанской области Турсун Таскожаев о цветочном бизнесе знает все — в этой сфере он работает не один десяток лет. Его теплица занимается рассадой огурцов/помидоров и цветами — выращивают хризантемы, розы, которые продают не только местным цветочным магазинам, но и зарубежному покупателю.

Фото: Т. Таскожаев

— В основном саженцы идут из Голландии. Стараемся соблюдать все технологии при разведении цветов. Сейчас наблюдаем интересный момент: когда я начал заниматься огурцами, помидорами — против нас, местных производителей, демпинговали Туркменистан, Узбекистан. Сейчас, когда перешли на цветы — на арену вышел Китай, — говорит бизнесмен.

По его словам, китайский цветочный экспорт не встречает никаких преград — буквально за сутки, цветы из Поднебесной доезжают до потребителей, в то время как казахстанские розы доезжают до соседнего Ташкента в течении недели с учетом всех проверок.

Фото: Т. Таскожаев

— Считаю, что для зарубежных экспортеров надо вводить пошлины, это поддержит отечественного производителя. Те же китайские розы продают на оптовых базах очень дешево, хотя сюда уже включена доставка, таможенные процедуры и так далее. Вообще, через нашу границу проходит огромное количество цветов — я читал, что за последнее время, общий объем импортируемых цветов составляет по 30 килограмм на каждого казахстанца. Сюда входит транзит, поэтому если бы на ввозимые товары делали пошлину, наш рынок бы сдвинулся с места, — считает предприниматель.

Что касается китайских цветов, за последние 1,5 года они плотно осели на местных прилавках. Качество, по словам Т. Таскожаева, уступает отечественным розам.

Фото: Т. Таскожаев

— Например, цветы из Эквадора — очень дорогие и качественные. Чуть-чуть уступают кенийские модели. Наши цветы по уровню находятся между Эквадором и Кенией. Поэтому хотелось бы получать поддержку от государства в виде регулирования цен, — подчеркивает собеседник.

В топе проблем, которые «тормозят» местное производство — это кадры. Точнее их отсутствие.

Фото: Т. Таскожаев

— В нашей теплице работает турецкий агроном, который приезжает раз в месяц для офлайн-работы и постоянно находится с нами на связи. Казахстанских специалистов очень не хватает. Я вопрос постоянно поднимаю, что все те выпускники аграрных университетов/колледжей просто не доходят до хозяйств — молодежи нет на рабочих местах. У нас с колледжем заключен меморандум — студенты приходят на практику, но по итогу остаются лишь единицы — они не интересуются аграрным направлением, — поясняет фермер.

Развитие цветочного бизнеса по словам агрария все же есть, но и вероятность того, что рынок полностью поглотит экспорт, растет.

Стоит упомянуть и о качестве, над которым местный производитель старается работать и улучшать все характеристики, чтобы оптовики или владельцы цветочных лавок возвращались вновь и вновь.

— В основном продаем цветы по месту и в соседние регионы. Пробовали выходить на рынок Узбекистана, недавно были в России — ждем ответный визит, — заключает собеседник.

Виноват не только экспорт

Директор питомника из Западно-Казахстанской области Елена Уланова рассказывает, что климатические особенности западной и северной части Казахстана не всегда совпадают с возможностями цветочных фермеров, хотя при желании можно добиться невероятных результатов.

Фото: кадр из видео

Сегодня в питомнике они выращивают саженцы деревьев, декоративных растений и цветы.

— Мы цветами занимаемся, а именно продаем с начала 90-х годов. С того времени расширяли сеть цветочных магазинов — тогда торговых точек по городу было не так много, как сейчас. Начали с тюльпанов, потом были хризантемы, гладиолусы, розы. В 2006 году открыли оптовую базу — была хорошая на тот момент перспектива по продвижению этого направления. Плюс параллельно занимались рассадой: магазинам, нашим клиентам предлагали, весь ассортимент, который находился в теплицах. Так все продолжалось до 2019 года, — рассказывает Елена Уланова.

На данный момент в питомнике остались тюльпаны и альстромерии. Сеть магазинов была сдана в аренду, сейчас бизнес семьи нацелен на производство небольших объемов — здесь роль сыграло открытие «южного направления», начиная с Алматы, Тараза, Шымкента, Уральска, Самары и так далее.

— Фуры стали заходить через Уральск, что стало предпосылкой открытия крупных оптовых баз. Мы как маленькая фирма закрылись. Оптовой продажи у нас нет, как и больших объемов производства цветов — все цветы идут постоянным клиентам, — говорит Е.Уланова.

Но что все-таки мешает масштабированию цветочного бизнеса? В первую очередь, это климатические условия.

— В свое время мне тоже очень хотелось выращивать цветы здесь. Мы с супругом были в Эквадоре с рабочей поездкой. Своими глазами увидели, как растут розы — всегда было интересно, почему бутон эквадорских роз не открывается как у нас. Оказалось, что там день равен ночи круглый год. Поэтому чтобы тут вырастить розу в таких условиях, нужны технологии с затемнением, ну и постоянная температура круглый год.

Опыт других теплиц по стране позволил супругам понять, что привозить розы выгоднее и практичнее, чем выращивать их в суровых условиях некоторых регионов страны.

Вторая причина — отсутствие реализации. Здесь играет роль логистика, большие расстояния между городами и минимальная покупательская способность.

— Нам очень сложно поддержать ассортимент, тот, который мы хотим вырастить. Потому что нет такого оборота и нет столько клиентов — я стараюсь выращивать всего понемногу, — сетует предприниматель.

Фото: Т. Таскожаев

Для сравнения: европейское цветочное производство подразумевает собой специализацию и деление — фермеры могут выращивать и знать все про один вид роз или тюльпанов. Такая модель Казахстану не подходит.

— В 2004 году к нам приезжал специалист из Голландии, он жил несколько недель. Его удивило, что мы можем выращивать такой большой ассортимент цветов (ведь из одних гвоздик букет не получится). Для него даже возникла проблема по составлению рекомендаций, потому что мы, по сути, сделали невероятное и необычное для зарубежного коллеги, — говорит Е.Уланова.

На сегодня в питомнике рассматривается предложение по сокращению альстромерии. Причина — все те же проблемы со сбытом.

— На западе страны, я вам могу сказать, что тепличным цветочным бизнесом никто не занимается. Кроме тюльпанов. Здесь я считаю, что мы можем поддержать нашего производителя и наладить этот процесс, при этом запретить импорт. Ведь тюльпан привозят сюда чаще всего контрабандными путями, а ведь его можно вырастить.

Цветы не терпят дилетантов

Как обстоят дела с розницей? Где сложнее организовать бизнес — в маленьком или большом городе? Знаменитый казахстанский флорист Ева Аппель поясняет, что цветочное предпринимательство, как и любое другое требует современного продвижения — здесь дилетантов не терпят.

— Акцент следует делать на маленькие города, если человек хочет зацепиться в этом деле. Секрет «успешного успеха» на сегодня такой — знать свою аудиторию, следовать принципу «чем дешевле клиент и выше наценка, тем лучше». Потому что с каждым годом клиент «дорожает» благодаря картинкам из соцсетей. Плюс работать с возвращаемостью клиентов, их лояльностью — именно они могут генерировать основную выручку, — говорит эксперт.

Никто не отменяет качество цветов — хорошие поставщики, как и во все времена «на вес золота». Роль играет и бренд — клиенту важно видеть красивую упаковку и популярное название.

Фото: А. Дарбеков

Проблемы розничных продавцов цветами упираются в те же нехватку кадров и демпинг. Причем демпинг от оптовиков, которые кроме того, что продают в розницу цветочным отделам, еще делают продажи на обычных конечных потребителях.

— Условно, цветочный магазин продает розу из Эквадора за 490 тенге, у себя на точке он будет продавать ее за 1000-1200 тенге. Сюда входит аренда, заработная плата, налоги, транспортные издержки и так далее. Получается, что заработать предприниматель может совсем немного, если вообще получится. А оптовики продают розы по минимальной цене, нанимая флористов или реализуют охапками в упаковке — но клиентам всегда говорим, такие цветы выглядят непрезентабельно, плюс имеют кучу нюансов, с которыми может справиться только опытный флорист, — подчеркивает специалист.

Владельцы цветочных магазинов неоднократно поднимали этот вопрос, предлагая ввести ответственность за продажу цветов оптовыми складами в розницу, а также упростить налогообложение для цветочных магазинов.

В список проблем также входит отсутствие корпоративной культуры (многие предприниматели строят бизнес на договорной основе, не закрепляя условия документально) и централизованного управления всеми нишами по реализации цветов.

Возвращаясь к положительным моментам, Ева Аппель отмечает, что казахстанские цветочные магазины «на ура» справляются с пиковыми потребностями клиентов. Любой праздник от Международного женского дня до Дня Козы Корпеш и Баян Сулу дает возможность предпринимателям заработать и порадовать казахстанцев красивыми букетами в важные даты.

Фото: А. Дарбеков

Конкурировать с мировым рынком Казахстан, по мнению флориста, вполне способен — например, местные розы успешно уходят в Россию. Хорошим спросом пользуются сезонные цветы: пионы, георгины. Но о полном закрытии потребностей говорить еще рано — для этого требуются нужные климатические условия и финансы.

— Сейчас наш рынок активно завоевывает Китай. Они не зарабатывают на цветке (по качеству он действительно хуже, чем мы привыкли видеть), но им удается делать деньги на логистике. Думаю, через пару лет они поднимут цену и на сам цветок, — прогнозирует эксперт.

Развитие цветочного бизнеса, как и любого аграрного (с точки зрения теплицы) и розничной реализации (в качестве торговых точек) сталкивается со стандартным набором проблем: кадры, отсутствие условий, демпинг, нечестные подходы в работе. Это направление находится на распутье: либо его будет ждать прорыв, либо — иностранное поглощение.