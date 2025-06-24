В Казахстане разработают план по увеличению поголовья лошадей

– В рамках Концепции развития агропромышленного комплекса на 2021–2030 годы разрабатывается план мероприятий по развитию коневодства. Проект предусматривает меры по увеличению поголовья лошадей, совершенствованию системы племенного отбора, обеспечению ветеринарной безопасности, укреплению кадрового потенциала, развитию научных исследований и расширению экспорта продукции, – сообщил глава Правительства.

При этом Премьер-министр напомнил, что в Актюбинской области создан Научно-исследовательский институт казахского коневодства и производства кормов.

– В целях развития института АО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» совместно с акиматом Актюбинской области утвердили комплексный план, предусматривающий размещение, финансирование и кадровое обеспечение учреждения. Институт включён в перечень получателей базового финансирования, в 2024 году выделено 53,3 млн тенге. Кроме того, рассматривается вопрос о включении института в проекты программно-целевого финансирования на 2024–2026 годы, – отметил Олжас Бектенов.

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