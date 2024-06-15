В Казахстане разрабатывают спецпрограмму в помощь детям-жертвам насилия

Министерство просвещения РК по поручению Главы государства разрабатывает программу помощи детям, пострадавшим от насилия, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в рамках программы будет разработана единая модель деятельности кабинетов помощи жертвам насилия, где специалисты, включая сотрудников судебно-медицинской экспертизы и полиции, будут проводить необходимые следственные действия. Эти кабинеты будут созданы в благоприятных для детей тонах, чтобы минимизировать травматические факторы.

- Каждый ребенок имеет право на защиту от насилия и жестокого обращения. Принятие программы помощи подтверждает обязательство государства и общества защищать эти права и обеспечивать безопасное детство для каждого ребенка, - подчеркнула важность программы заместитель председатель Комитета по охране прав детей МП РК Юлия Овечкина.

Единая модель деятельности кабинетов будет представлена местным исполнительным органам как стандарт открытия подобных кабинетов.

Ранее сообщалось, что статус региональных уполномоченных по правам ребенка закрепят в РК.

Напомним, 15 апреля 2024 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на борьбу с бытовым насилием, который вступит в силу 16 июня этого года.

Закон включает более 70 поправок, направленных на создание инфраструктуры помощи семьям и детям, профилактику насилия, ужесточение наказаний за насилие в отношении детей, а также на помощь жертвам и свидетелям насилия и буллинга.