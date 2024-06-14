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    13:43, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Статус региональных уполномоченных по правам ребенка закрепят в РК

    дети
    Фото: freepik

    С 16 июня в Казахстане вступит в силу закон, касающийся обеспечения прав женщин и безопасности детей, который предусматривает законодательное закрепление статуса региональных уполномоченных по правам ребенка, передает агентство Kazinform.

    С 2022 года в 20 регионах страны уже работают региональные уполномоченные по правам ребенка.

    — Региональные уполномоченные координируют межведомственную связь, держат на личном контроле каждый случай нарушения прав детей и входят в состав Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в своем регионе. Введение института региональных уполномоченных по правам ребенка − важный шаг в укреплении системы защиты прав детей. Это позволит более эффективно реагировать на нарушения прав детей и предотвращать их, обеспечивая каждому ребенку надежную защиту и поддержку, — отметила зампредседателя Комитета по охране прав детей МП РК Юлия Овечкина.

    К компетенции уполномоченного по правам ребенка отнесены вопросы координации деятельности и организации взаимодействия контакт-центра «111» с государственными и общественными институтами.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Дети Общество
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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