Статус региональных уполномоченных по правам ребенка закрепят в РК

С 16 июня в Казахстане вступит в силу закон, касающийся обеспечения прав женщин и безопасности детей, который предусматривает законодательное закрепление статуса региональных уполномоченных по правам ребенка, передает агентство Kazinform.

С 2022 года в 20 регионах страны уже работают региональные уполномоченные по правам ребенка.

— Региональные уполномоченные координируют межведомственную связь, держат на личном контроле каждый случай нарушения прав детей и входят в состав Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в своем регионе. Введение института региональных уполномоченных по правам ребенка − важный шаг в укреплении системы защиты прав детей. Это позволит более эффективно реагировать на нарушения прав детей и предотвращать их, обеспечивая каждому ребенку надежную защиту и поддержку, — отметила зампредседателя Комитета по охране прав детей МП РК Юлия Овечкина.

К компетенции уполномоченного по правам ребенка отнесены вопросы координации деятельности и организации взаимодействия контакт-центра «111» с государственными и общественными институтами.