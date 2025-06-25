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    13:02, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане растет интерес к экотуризму

    В 2024 году национальные парки Казахстана посетили более 2,8 млн человек. Это на 18% больше по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов в ходе заседания Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Село из Карагандинской области вошло в пятёрку лучших мест для экотуризма в Казахстане
    Фото: акимат Карагандинской области

    По его словам, наиболее популярными являются парки: Иле-Алатауский, Чарынский, Алтын-Эмель и Кольсайские озера.

    За последние пять лет в национальных парках реализовано 8 проектов с привлечением 2,1 млрд тенге частных инвестиций.

    В апреле в Мангистауской области открылся новый визит-центр. До конца 2025 года будет завершено строительство новых объектов в Сайрам-Угамском национальном парке Туркестанской области и ущелье Бутаковка в Алматы.

    На сегодня в 14 национальных парках доступны 137 туристических маршрутов (в том числе 4 новых маршрута в этом году) и 54 тропы.

    Для дальнейшего развития экотуризма Министерство предлагает следующие меры:

    • разработка и продвижение новых маршрутов с использованием мобильных приложений и цифровых платформ;
    • развитие инфраструктуры в национальных парках, улучшение транспортной доступности;
    • привлечение стратегических инвесторов по примеру парков Алтын-Эмель, Иле-Алатауский, Чарынский.

    Ранее наша редакция публиковала материал о том, как рост туристического потока может отразиться на экологии нацпарка «Кольсайские озера». Специалисты отмечали важность своевременных мер, чтобы сохранить природу для будущих поколений.

    После публикации в нацпарке решили подробно рассказать о текущих проектах по охране экологии, санитарии и благоустройству туристических зон.

    Теги:
    Туризм Экотуризм
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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