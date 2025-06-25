В Казахстане растет интерес к экотуризму

По его словам, наиболее популярными являются парки: Иле-Алатауский, Чарынский, Алтын-Эмель и Кольсайские озера.

За последние пять лет в национальных парках реализовано 8 проектов с привлечением 2,1 млрд тенге частных инвестиций.

В апреле в Мангистауской области открылся новый визит-центр. До конца 2025 года будет завершено строительство новых объектов в Сайрам-Угамском национальном парке Туркестанской области и ущелье Бутаковка в Алматы.

На сегодня в 14 национальных парках доступны 137 туристических маршрутов (в том числе 4 новых маршрута в этом году) и 54 тропы.

Для дальнейшего развития экотуризма Министерство предлагает следующие меры:

разработка и продвижение новых маршрутов с использованием мобильных приложений и цифровых платформ;

развитие инфраструктуры в национальных парках, улучшение транспортной доступности;

привлечение стратегических инвесторов по примеру парков Алтын-Эмель, Иле-Алатауский, Чарынский.

Ранее наша редакция публиковала материал о том, как рост туристического потока может отразиться на экологии нацпарка «Кольсайские озера». Специалисты отмечали важность своевременных мер, чтобы сохранить природу для будущих поколений.

После публикации в нацпарке решили подробно рассказать о текущих проектах по охране экологии, санитарии и благоустройству туристических зон.