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В Казахстане расширяют перечень субсидируемых государством средств защиты растений

5 Ноября 2019 20:10
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В Казахстане расширяют перечень субсидируемых государством средств защиты растений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане расширяют перечень субсидируемых государством средств защиты растений для сельхозтоваропроизводителей. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Следующая норма предусматривает расширение государственной поддержки в части удешевления стоимости средств защиты растений для сельхозтоваропроизводителей до 50%. При этом очень важно отметить, что разграничена ответственность за проведение фитосанитарных и карантинных мероприятий между государством и сельхозтоваропроизводителем. Так за государством сохранена обязанность по борьбе против вредителей, болезней и сорняков, предоставляющих высокую фитосанитарную угрозу сельскому хозяйству. Это касается саранчовых, бактериального ожога, дымной мухи и других вредителей», - сказал Рустем Круманов, рассказывая о нововведених в законодательство по вопросам регулирования АПК.

Также, как отметил вице-министр, расширяется перечень субсидируемых средств защиты растений для сельхозтоваропроизводителей.

«В частности, у нас по действующему законодательству субсидировались только гербициды, но есть группа препараторов, которые также нужно применять в сельхозпроизводстве и ранее они не субсидировались», - добавил Рустем Курманов.

По его словам, теперь фермеры будут самостоятельно выбирать препараты.

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Ключевые слова: Экология, Сельское хозяйство,
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Автор:

Серик Сабеков

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