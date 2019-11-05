В Казахстане расширяют перечень субсидируемых государством средств защиты растений
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане расширяют перечень субсидируемых государством средств защиты растений для сельхозтоваропроизводителей. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Следующая норма предусматривает расширение государственной поддержки в части удешевления стоимости средств защиты растений для сельхозтоваропроизводителей до 50%. При этом очень важно отметить, что разграничена ответственность за проведение фитосанитарных и карантинных мероприятий между государством и сельхозтоваропроизводителем. Так за государством сохранена обязанность по борьбе против вредителей, болезней и сорняков, предоставляющих высокую фитосанитарную угрозу сельскому хозяйству. Это касается саранчовых, бактериального ожога, дымной мухи и других вредителей», - сказал Рустем Круманов, рассказывая о нововведених в законодательство по вопросам регулирования АПК.
Также, как отметил вице-министр, расширяется перечень субсидируемых средств защиты растений для сельхозтоваропроизводителей.
«В частности, у нас по действующему законодательству субсидировались только гербициды, но есть группа препараторов, которые также нужно применять в сельхозпроизводстве и ранее они не субсидировались», - добавил Рустем Курманов.
По его словам, теперь фермеры будут самостоятельно выбирать препараты.
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