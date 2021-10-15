В Казахстане проводится политика создания равных условий для всех этносов - Болат Тлепов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О новой гражданской идентичности как формуле межэтнического согласия в XXI веке рассказал на Международной научно-практической конференции в Таразе вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан Болат Тлепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очевидно, что цивилизованный мир сегодня стремится к объединению вокруг общечеловеческих ценностей, а страны – вокруг гражданских интересов, - сказал спикер. - Не везде так гладко. Но наиболее наглядно мы это видим на примере Европы, где, к примеру, графа «француз» уже не означает национальность, а представляет конкретно гражданина страны. К типичным британцам с гордостью относят себя не по крови и цвету кожи, а по зову сердца. Несомненно, это и есть гражданская нация, объединяющая различные этносы и мультикультурные сообщества. На сегодня это является самой эффективной формулой, ведущей к страновому успеху».

Болат Тлепов подчеркнул, что с момента обретения независимости в Казахстане проводилась политика, направленная на создание равных условий для всех этносов.

«Как результат – растет представленность различных этносов как на государственной службе, так и в гражданском секторе. Сегодня 24% руководящего состава госслужащих, порядка 40% в общественных объединениях и НПО – это лица некоренной национальности. Этнические группы задействованы во всех сферах производства и предпринимательства. В Вооруженных силах в 2016 году службу несли порядка 15% представителей этнических групп, в 2020 – 22%. И этот процесс будет только нарастать. Но самое важное - сегодня создаются новые условия для того, чтобы эта система заработала с новой силой и отдачей».

Выступающий процитировал Послание Президента Касым-Жомарта Токаева – наша страновая идентичность уникальна. И в этой связи нам важно развивать традиции диалога и гражданского участия, культивировать прогрессивные ценности.

«Новая гражданская идентичность на основе казахстанской формулы межэтнического согласия в XXI веке обусловлена множеством факторов, среди которых хочу выделить три главных. Первый фактор - это право и долг. В нашей стране нарушение равноправия человека и гражданина, разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни – это уголовно наказуемое деяние. В правовом плане у нас нет понятия «нацменьшинства» и нигде не должна использоваться формулировка «диаспора» в отношении граждан республики. Все проживающие в нашей стране этносы являются неотъемлемой частью народа Казахстана. В то же время есть понятия – долг и обязанность перед нашей общей Родиной. Это защищать суверенитет и территориальную целостность нашей страны, нести военную службу, заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, сохранять природу. Одним словом, у всех нас есть право, есть долг, которые пресекают все бытовые противоречия, основанные на ксенофобии, нетерпимости и шовинизме. Наши права и наши обязанности – это основа, которая призвана консолидировать интересы всех граждан, и которые заложены еще на заре независимости», - отметил Болат Тлепов.

Вторым фактором спикер назвал культуру и язык.

«В нашей стране мирно живут представители более 3 800 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий и более ста этносов. Как отметил Президент, наш главный принцип единства в многообразии незыблем. Он определяет наше духовное богатство и обязывает нас находить выгодный путь единения, которым по праву выступает государственный язык. Сегодня сформированы все правовые основы для становления казахского языка в качестве объединяющего фактора. Вопрос только в желании и мотивации», - сказал спикер, подчеркнув при этом, что знание государственного языка является долгом и обязанностью каждого гражданина Казахстана.

«Но не только, - продолжил Болат Тлепов. - Любой язык – это носитель огромной информации и знания. И оттого что наши люди, наряду с русским языком, на котором сегодня транслируется более половины информации, также будут знать в совершенстве государственный язык, который планомерно становится языком образования и науки, культуры и делопроизводства, - от этого они только утвердят свое интеллектуальное преимущество. Пора применять государственный язык не только как объединяющий нас всех фактор, а как общее благо, открывающее новые образовательные и конкурентные возможности».

В качестве третьего фактора гражданской идентичности выступающий назвал экономику и материальный быт.

«В своем недавнем Послании Президент поручил правительству переформатировать действующий механизм выделения пособия гражданам, переселяющимся с юга на север страны. Речь идет о людях, которые едут на север страны не потому, что там доминирует определенный этнос, а потому, что для этих регионов актуален дефицит трудовых ресурсов, а для этих людей – возможность поправить своей материальное положение. В итоге выигрывает экономика страны. Она же в данном случае выступает действенным инструментом развития новой гражданской идентичности в Казахстане», - резюмировал вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан Болат Тлепов.

Напомним, международная научно-практическая конференция «Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и задачи на будущее» проходит в Таразе. В ней участвуют более двухсот экспертов в области межэтнических отношений и конфликтологии из России, Украины, Узбекистана, Израиля и Болгарии. Мероприятие проходит с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Международная научно-практическая конференция в Таразе завершится итоговой резолюцией. Организаторами выступают Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан и акимат Жамбылской области.