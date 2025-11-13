РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:43, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане проведена первая роботизированная операция на сердце

    В Больнице Медицинского центра Управления делами Президента РК впервые в истории страны и Центральной Азии проведена роботизированная операция на сердце, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу медцентра УДП РК.

    операция на сердце
    Фото: Медцентр УДП РК

    — Вмешательство выполнено кардиохирургами Больницы Медицинского центра совместно с бригадой специалистов из Китайской Народной Республики в рамках Международной научно-практической конференции. Пациентке 28 лет с врожденным пороком сердца дефектом межпредсердной перегородки — операция проведена с применением роботизированной хирургической системы последнего поколения. Вмешательство осуществлено через минимальный доступ, без необходимости традиционной стернотомии. Состояние пациентки оценивается как стабильное, — говорится в сообщении.  

    По данным Медицинского центра, операция стала важным этапом в развитии высокотехнологичной кардиохирургии и укреплении международного сотрудничества в сфере медицины.

    операция на сердце
    Фото: Медцентр УДП РК

    Также в рамках конференции состоялись консультации международных специалистов. Совместно с врачами-кардиологами Больницы прием пациентов провела Ольга Николаевна Джиоева — доктор медицинских наук, врач-кардиолог и специалист по функциональной диагностике (г. Москва).

    Также пациентов проконсультировал заведующий отделением гематологии Больницы Святой Марии (г. Ёыйдо, Япония), профессор Jeon Yungwoo,.

    Напомним, в Астане завершилась крупнейшая Международная научно-практическая конференция, программа которой включала обсуждение актуальных вопросов кардиохирургии, онкологии, ядерной медицины, нейрохирургии, терапии, цифровизации, фармацевтического регулирования, сестринского дела, а также лидерства и управления качеством медицинской помощи.

    операция на сердце
    Фото: Медцентр УДП РК

    В работе форума приняли участие представители государственных органов, ведущих клиник, научных институтов и университетов Казахстана, а также зарубежные эксперты из десяти стран.

    Конференция стала площадкой для обмена опытом и продвижения инновационных медицинских и образовательных технологий.

    Всего в мероприятиях приняли участие порядка четырех тысяч человек в онлайн и офлайн форматах. Количество просмотров прямых трансляций сессий превысило четыре тысячи.

    операция на сердце
    Фото: Медцентр УДП РК

     

     

    Теги:
    Здравоохранение УДП Медина Здоровье
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают