В Казахстане проведена первая роботизированная операция на сердце

— Вмешательство выполнено кардиохирургами Больницы Медицинского центра совместно с бригадой специалистов из Китайской Народной Республики в рамках Международной научно-практической конференции. Пациентке 28 лет с врожденным пороком сердца дефектом межпредсердной перегородки — операция проведена с применением роботизированной хирургической системы последнего поколения. Вмешательство осуществлено через минимальный доступ, без необходимости традиционной стернотомии. Состояние пациентки оценивается как стабильное, — говорится в сообщении.

По данным Медицинского центра, операция стала важным этапом в развитии высокотехнологичной кардиохирургии и укреплении международного сотрудничества в сфере медицины.

Фото: Медцентр УДП РК

Также в рамках конференции состоялись консультации международных специалистов. Совместно с врачами-кардиологами Больницы прием пациентов провела Ольга Николаевна Джиоева — доктор медицинских наук, врач-кардиолог и специалист по функциональной диагностике (г. Москва).

Также пациентов проконсультировал заведующий отделением гематологии Больницы Святой Марии (г. Ёыйдо, Япония), профессор Jeon Yungwoo,.

Напомним, в Астане завершилась крупнейшая Международная научно-практическая конференция, программа которой включала обсуждение актуальных вопросов кардиохирургии, онкологии, ядерной медицины, нейрохирургии, терапии, цифровизации, фармацевтического регулирования, сестринского дела, а также лидерства и управления качеством медицинской помощи.

Фото: Медцентр УДП РК

В работе форума приняли участие представители государственных органов, ведущих клиник, научных институтов и университетов Казахстана, а также зарубежные эксперты из десяти стран.

Конференция стала площадкой для обмена опытом и продвижения инновационных медицинских и образовательных технологий.

Всего в мероприятиях приняли участие порядка четырех тысяч человек в онлайн и офлайн форматах. Количество просмотров прямых трансляций сессий превысило четыре тысячи.