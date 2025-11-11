Более 400 медэкспертов из 17 стран собрались на конференции в Астане

Мероприятие собрало более 400 ведущих врачей, ученых и управленцев из Казахстана и 17 стран мира, включая Австрию, Китай, Германию, Южную Корею, Турцию, Россию, Швейцарию, Норвегию, Японию и другие.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

На открытии конференции с приветственными словами выступили официальные лица.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- Особо отмечу плодотворное сотрудничество Министерства здравоохранения и Медицинского центра Управления делами Президента. Это партнерство является примером эффективного взаимодействия государственных институтов в интересах здоровья нации. Совместная работа в области высокотехнологичной медицинской помощи, подготовки кадров, цифровизации и трансфера инноваций создаёт прочную основу для повышения качества и устойчивости системы здравоохранения. За последние 10 лет в рамках совместных инициатив внедрено 35 клинических протоколов, 19 новых медицинских технологий, – сказала министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

С мнением о лидирующей роли Медцентра УДП в отечественном здравоохранении солидарен советник Президента РК Алексей Цой.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- Медицинский центр Управления делами Президента заслуженно занимает лидирующие позиции в отечественном здравоохранении. Здесь концентрируются лучшие профессиональные кадры, внедряются передовые технологии и инновации, а высокий уровень доверия пациентов – это главный показатель эффективности и качества работы. Опыт центра сегодня служит ориентиром для многих государственных и частных клиник страны, – подчеркнул Алексей Цой.

Конференция стала крупнейшей профессиональной площадкой, программа которой охватывает ключевые направления – кардиохирургию, онкологию, ядерную медицину, нейрохирургию, терапию, цифровизацию, фармацевтическое регулирование, сестринское дело, лидерство и управление качеством медицинской помощи.

Отмечается, что главная цель форума – укрепление связей между наукой, клинической практиткой и системой управления здравоохранением, а также внедрение инноваций и развитие кадрового потенциала.

Иностранные эксперты представили последние достижения международной медицины и примеры внедрения высокотехнологичных решений.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В частности, профессор Ханс Клюге (ВОЗ) представил доклад, посвящённый Европейской стратегии здоровья – 2030 и приоритетам устойчивых систем здравоохранения.

Профессор Андреас Кёниг (Германия) осветил вопросы цифровизации и искусственного интеллекта как инструментов повышения эффективности здравоохранения.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Профессор Сун Ингли (КНР) посвятил свой доклад роли радионуклидных технологий в диагностике и лечении онкологических заболеваний. А профессор Хан Сын Хун (Южная Корея) поделился опытом инноваций в кардиохирургии и развития дистанционных технологий.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Казахстанские специалисты, в свою очередь, затронули широкий спектр вопросов, включая инновации и стандартизацию клинической практики, цифровизацию, применение ИИ в диагностике, развитие малоинвазивной кардиохирургии, роботизированных технологий, фармбезопасности и реабилитации с использованием сенсорных систем.