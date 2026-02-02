РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:41, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    В Казахстане призеры международных конкурсов научных проектов получат гранты на обучение в вузах

    Победители и призеры международных конкурсов научных проектов смогут рассчитывать на образовательные гранты при поступлении в высшие учебные заведения. Соответствующие изменения утверждены приказом исполняющего обязанности министра просвещения от 15 января 2026 года, передает агентство Kazinform.

    студенты вузы
    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    Как отмечается в документе, внесены дополнения в критерии отбора в Перечень международных олимпиад, международных конкурсов научных проектов, по которым победители последних трех лет зачисляются с присуждением образовательного гранта в вузы.

    Кроме того, к международным конкурсам научных проектов установлены следующие критерии отбора:

    • аккредитация — обязательная процедура для страны-участницы перед участием в международном конкурсе научных проектов мирового уровня;
    • сборная команда РК формируется в соответствии с квотой, установленной организаторами международного конкурса научных проектов;
    • основным критерием участия в международных конкурсах научных проектов мирового значения является представление одной сборной команды от каждой страны-участницы, численный состав которой не подлежит изменению ни при каких обстоятельствах;
    • финансирование сборной команды из республиканского бюджета;
    • участие стран всех континентов (более 80 стран-участниц);
    • ежегодная смена страны-организатора;
    • проведение олимпиады в течении 15 лет (без перерывов);
    • увеличение количества стран-участников;
    • наличие не более одной сборной команды от каждой страны;
    • размещение результатов, опубликованных на официальном сайте страны-организатора, и их предоставление.

    Приказ будет действовать начиная с 10 февраля 2026 года.

    Ранее сообщалось об утверждении Концепции создания наукоградов до 2035 года в Казахстане. 

    Теги:
    Наука Гранты Образование
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
    Сейчас читают