В Казахстане призеры международных конкурсов научных проектов получат гранты на обучение в вузах

Как отмечается в документе, внесены дополнения в критерии отбора в Перечень международных олимпиад, международных конкурсов научных проектов, по которым победители последних трех лет зачисляются с присуждением образовательного гранта в вузы.

Кроме того, к международным конкурсам научных проектов установлены следующие критерии отбора:

аккредитация — обязательная процедура для страны-участницы перед участием в международном конкурсе научных проектов мирового уровня;

сборная команда РК формируется в соответствии с квотой, установленной организаторами международного конкурса научных проектов;

основным критерием участия в международных конкурсах научных проектов мирового значения является представление одной сборной команды от каждой страны-участницы, численный состав которой не подлежит изменению ни при каких обстоятельствах;

финансирование сборной команды из республиканского бюджета;

участие стран всех континентов (более 80 стран-участниц);

ежегодная смена страны-организатора;

проведение олимпиады в течении 15 лет (без перерывов);

увеличение количества стран-участников;

наличие не более одной сборной команды от каждой страны;

размещение результатов, опубликованных на официальном сайте страны-организатора, и их предоставление.

Приказ будет действовать начиная с 10 февраля 2026 года.



Ранее сообщалось об утверждении Концепции создания наукоградов до 2035 года в Казахстане.