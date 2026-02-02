В Казахстане призеры международных конкурсов научных проектов получат гранты на обучение в вузах
Победители и призеры международных конкурсов научных проектов смогут рассчитывать на образовательные гранты при поступлении в высшие учебные заведения. Соответствующие изменения утверждены приказом исполняющего обязанности министра просвещения от 15 января 2026 года, передает агентство Kazinform.
Как отмечается в документе, внесены дополнения в критерии отбора в Перечень международных олимпиад, международных конкурсов научных проектов, по которым победители последних трех лет зачисляются с присуждением образовательного гранта в вузы.
Кроме того, к международным конкурсам научных проектов установлены следующие критерии отбора:
- аккредитация — обязательная процедура для страны-участницы перед участием в международном конкурсе научных проектов мирового уровня;
- сборная команда РК формируется в соответствии с квотой, установленной организаторами международного конкурса научных проектов;
- основным критерием участия в международных конкурсах научных проектов мирового значения является представление одной сборной команды от каждой страны-участницы, численный состав которой не подлежит изменению ни при каких обстоятельствах;
- финансирование сборной команды из республиканского бюджета;
- участие стран всех континентов (более 80 стран-участниц);
- ежегодная смена страны-организатора;
- проведение олимпиады в течении 15 лет (без перерывов);
- увеличение количества стран-участников;
- наличие не более одной сборной команды от каждой страны;
- размещение результатов, опубликованных на официальном сайте страны-организатора, и их предоставление.
Приказ будет действовать начиная с 10 февраля 2026 года.
Ранее сообщалось об утверждении Концепции создания наукоградов до 2035 года в Казахстане.