Концепцию создания наукоградов до 2035 года утвердили в Казахстане

Концепция разработана во исполнение поручений Президента Казахстана, данных на четвертом заседании Национального курултая 14 марта 2025 года, а также протокольных поручений Премьер-министра.

Документ определяет долгосрочный подход к формированию наукоемких территорий и направлен на переход к экономике, основанной на знаниях, технологиях и научных разработках.

Согласно постановлению, центральные и местные исполнительные органы обязаны принять меры по реализации Концепции и обеспечить исполнение плана действий.

Ежегодно, не позднее 1 апреля, они будут представлять отчеты о ходе реализации в Министерство науки и высшего образования. Само министерство, в свою очередь, до 1 мая будет направлять сводную информацию в уполномоченный орган по государственному планированию и публиковать ее на своем официальном сайте.

Контроль за исполнением документа возложен на Министерство науки и высшего образования РК.

В Концепции отмечается, что развитие наукоемких территорий является ключевым условием реализации приоритета «Перезагрузка национальной модели науки», предусмотренного Национальным планом развития Казахстана до 2029 года.

Отдельное внимание уделяется задаче улучшения позиций страны в Глобальном инновационном индексе по показателю сотрудничества университетов и промышленности в сфере НИОКР.

Ожидается, что реализация Концепции создаст условия для развития обрабатывающей промышленности, цифровых технологий, агропромышленного комплекса, биотехнологий и «зеленой» энергетики, а также усилит взаимодействие науки, образования и бизнеса.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам принять комплексные меры по развитию региональной науки.

В июне 2025 года в Правительстве под председательством вице-премьера — министра нацэкономики Серика Жумангарина обсудили концепцию первого в Казахстане наукограда техноқала.