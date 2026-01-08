РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:50, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Концепцию создания наукоградов до 2035 года утвердили в Казахстане

    Правительство Казахстана утвердило Концепцию создания и развития наукоемких территорий на 2026–2035 годы. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Наука Казахстана
    Коллаж: Kazinform / Viafuture.ru / Pexels

    Концепция разработана во исполнение поручений Президента Казахстана, данных на четвертом заседании Национального курултая 14 марта 2025 года, а также протокольных поручений Премьер-министра.

    Документ определяет долгосрочный подход к формированию наукоемких территорий и направлен на переход к экономике, основанной на знаниях, технологиях и научных разработках.

    Согласно постановлению, центральные и местные исполнительные органы обязаны принять меры по реализации Концепции и обеспечить исполнение плана действий.

    Ежегодно, не позднее 1 апреля, они будут представлять отчеты о ходе реализации в Министерство науки и высшего образования. Само министерство, в свою очередь, до 1 мая будет направлять сводную информацию в уполномоченный орган по государственному планированию и публиковать ее на своем официальном сайте.

    Контроль за исполнением документа возложен на Министерство науки и высшего образования РК.

    В Концепции отмечается, что развитие наукоемких территорий является ключевым условием реализации приоритета «Перезагрузка национальной модели науки», предусмотренного Национальным планом развития Казахстана до 2029 года.

    Отдельное внимание уделяется задаче улучшения позиций страны в Глобальном инновационном индексе по показателю сотрудничества университетов и промышленности в сфере НИОКР.

    Ожидается, что реализация Концепции создаст условия для развития обрабатывающей промышленности, цифровых технологий, агропромышленного комплекса, биотехнологий и «зеленой» энергетики, а также усилит взаимодействие науки, образования и бизнеса.

    Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам принять комплексные меры по развитию региональной науки.

    В июне 2025 года в Правительстве под председательством вице-премьера — министра нацэкономики Серика Жумангарина обсудили концепцию первого в Казахстане наукограда техноқала.

    Теги:
    Наука Технологии Правительство РК Миннауки и высшего образования РК
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают