    13:55, 30 Январь 2026 | GMT +5

    В Казахстане пресекли необоснованное увеличение госконтрактов на 57,5 млрд тенге

    Вице-министр финансов Даурен Кенбеил рассказал о предотвращении необоснованных надбавок к госконтрактам, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    документы, отчет
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Я могу привести в пример одно направление — это увеличение договоров. По закону предусмотрено, что дополнительные соглашения к договорам могут заключаться по итогам экономии или в случае объективной необходимости увеличения средств. Однако отдельные заказчики пытаются использовать этот механизм для необоснованного увеличения суммы контрактов, — пояснил Даурен Кенбеи во время брифинга в СЦК. 

    В результате камерального контроля дополнительные соглашения были заблокированы еще на этапе проверки. 

    — По итогам 2025 года органы внутреннего государственного аудита в ходе камерального контроля выявили такого рода намерения на сумму 57,5 миллиарда тенге. По всей стране заказчики хотели дополнительно увеличить суммы своих договоров именно на эту сумму, — отметил вице-министр.

    Он подчеркнул, что эти договоры не были заключены. 

    — Мы не допустили эти нарушения. Благодаря системе управления рисками, цифровизации и камеральному контролю эти дополнительные соглашения просто не прошли. Это превентивный эффект работы системы госзакупок, — заключил вице-министр. 

    Ранее Даурен Кенбеил рассказал о применении искусственного интеллекта в государственных закупках.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
