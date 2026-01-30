В Казахстане пресекли необоснованное увеличение госконтрактов на 57,5 млрд тенге

— Я могу привести в пример одно направление — это увеличение договоров. По закону предусмотрено, что дополнительные соглашения к договорам могут заключаться по итогам экономии или в случае объективной необходимости увеличения средств. Однако отдельные заказчики пытаются использовать этот механизм для необоснованного увеличения суммы контрактов, — пояснил Даурен Кенбеи во время брифинга в СЦК.

В результате камерального контроля дополнительные соглашения были заблокированы еще на этапе проверки.

— По итогам 2025 года органы внутреннего государственного аудита в ходе камерального контроля выявили такого рода намерения на сумму 57,5 миллиарда тенге. По всей стране заказчики хотели дополнительно увеличить суммы своих договоров именно на эту сумму, — отметил вице-министр.

Он подчеркнул, что эти договоры не были заключены.

— Мы не допустили эти нарушения. Благодаря системе управления рисками, цифровизации и камеральному контролю эти дополнительные соглашения просто не прошли. Это превентивный эффект работы системы госзакупок, — заключил вице-министр.

Ранее Даурен Кенбеил рассказал о применении искусственного интеллекта в государственных закупках.



