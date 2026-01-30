Какие задачи ИИ решает в системе госзакупок, рассказал вице-министр финансов

Он отметил, что рейтинго-балльная система — это ключевой инструмент, в котором применяется искусственный интеллект.

— Данная система интегрирована с 28 другими базами данных, собирая информацию из этих источников, анализируя данные о поставщиках, участвующих в конкурсе, их опыт работы, уплаченные налоги, наличие в соответствующих реестрах, а также территориальную принадлежность и место регистрации. На основе заданных критериев — будь то строительство, поставка товаров или средний текущий ремонт — система определяет победителя, наиболее соответствующего условиям конкурса. То есть решение принимает система, однако, как я уже говорил, в настоящее время мы ее совершенствуем, чтобы она стала еще более интеллектуальной и аналитически способной, а также использовала данные из дополнительных источников, — сказал вице-министр на брифинге в СЦК.