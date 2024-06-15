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    18:35, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    В Казахстане предлагают снизить два вида налога

    налоги
    Фото: Kazinform

    В Казахстане идет подготовка новой редакции Налогового кодекса. В Министерстве национальной экономики РК сообщили, что в рамках обсуждения предлагается снизить ставки корпоративного подоходного налога и индивидуального подоходного налога, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ведомстве отметили, что пока идет обсуждение, преждевременно говорить насколько снизятся вышеназванные виды налогов.

    - В рамках проводимой работы по подготовке проекта нового Налогового кодекса, для стимулирования производства и реализации продукции собственного производства (по видам деятельности обрабатывающей промышленности), предлагаются пониженные ставки корпоративного подоходного налога для юридических лиц и индивидуального подоходного налога для индивидуальных предпринимателей, – говорится в сообщении Министерства национальной экономики РК в ответ на запрос Kazinform.

    Также в ведомстве сообщили, что в связи с созданием единого рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС изучаются оптимальные механизмы налогообложения нефтедобычи. Однако о результатах анализа говорить пока рано.

    Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что в проекте нового Налогового кодекса акцент смещается со штрафных санкций на оказание госуслуг и профилактику проблем. Его цель – в том, чтобы платить налоги в Казахстане стало удобнее, проще и быстрее.

    Также в новом Налогом кодексе появится налог на «роскошь», в рамках которого увеличится ставка налога на имущество для объектов недвижимости общей стоимостью более 450 миллионов тенге.

     

    Теги:
    Финансы Миннацэкономики Налоги Экономика
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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