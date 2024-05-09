Помощь, а не штрафы – Ержан Биржанов о новом Налоговом кодексе

В проекте нового Налогового кодекса акцент смещается со штрафных санкций на оказание госуслуг и профилактику проблем. Его цель – в том, чтобы платить налоги в Казахстане стало удобнее, проще и быстрее. Об этом рассказал вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает агентство Kazinform.

По словам вице-министра, сегодня новый Налоговый кодекс уже подготовлен, представители минфина выезжают в регионы, встречаются с бизнесом, обсуждая наиболее актуальные темы — вопросы регистрации плательщиков НДС, возврата НДС, проверочные мероприятия. Камеральный контроль, признание сделок недействительными, сдача налоговой отчетности и штрафные санкции при контрольных мероприятиях — все эти процессы будут пересмотрены, отметил Биржанов.

— Вот один пример: если на сегодня ежегодно более 200 тысяч человек забывают сдать отчетность, мы должны составлять протоколы и штрафовать их, то в новом Налоговом кодексе — возможно, он забыл, возможно, не знал — мы будем воспринимать этот случай как сдачу нулевой отчетности. У налогоплательщика будет возможность сдать дополнительную налоговую отчетность, но, чтобы не допускать таких случаев, с момента регистрации мы будем вести налогоплательщика до сдачи первой отчетности, до уплаты первого налога. То есть он зарегистрировался, консультация к нему подключается и говорит: «У вас такой-то режим, вы должны такие-то формы сдать, — сказал вице-министр финансов.

По его словам, в Налоговом кодексе меняется концепция мероприятий, и акцент будет смещаться скорее на оказание государственных услуг и принятие превентивных мер, нежели на принятие каких-то штрафных санкций.

— Из таких новшеств — будет внедрение автоматизированной системы налога на добавленную стоимость, начиная от постановки на учет, заполнения отчетности. Будет предусмотрена форматно-логистическая проверка, то есть налогоплательщик получит от органов налоговой службы предзаполненую форму: доходная часть у тебя составляет столько-то тенге, расходная часть столько-то тенге, вы можете согласиться и нажать кнопку «согласен», эти налоговые обязательства попадут в лицевой, и вы закроете свои обязательства — вам не надо нанимать бухгалтера, не надо нанимать опытного консультанта. В связи с этим у нас уменьшится процедура камерального контроля. Камеральный контроль сейчас в большей части контрольное мероприятие, в дальнейшем оно будет направлено на оказание помощи для приведения в соответствие налогового учета, — отметил Биржанов.

Для крупных налогоплательщиков и бизнесменов будет предусмотрен режим горизонтального мониторинга.

— Это значит, мы должны включить принцип доверия — если налогоплательщик открывает все свои учетные записи, бухгалтерские записи, производственные записи, то мы ему доверяем. Мы не налагаем административных штрафов, мы направляем заранее извещение. Принцип доверия, который работает во многих странах и который так нужен сейчас для наших. инвесторов, — прозрачная, ясная система, — пояснил вице-министр.

Касательно возврата НДС, внедряется новая система налогового администрирования по НДС, которая будет акцентирована именно на цифровых решениях.

— То есть мы будем вести баланс входящих и исходящих налоговых обязательств. Не будет такого, что по истечении полугода мы должны предъявлять налогоплательщику обязательства — оплати за январь, оплати за декабрь прошлого года… Если какие-то нарушения будут и мы их заметим — к примеру, сегодня у вас есть расхождения, то есть мы сейчас видим, давайте исправим, мы даем вам консультации и подсказки, это позволит уменьшить вот эти все проблемы через суды, через проверки. Новая система аналитическая, она позволяет заранее выявлять проблемы, и это позволит избежать штрафных санкций и каких-то уже уголовных издержек. Можно сказать, что новое налоговое законодательство нацелено на предупреждение и профилактику. Цель кодекса — это оказание помощи и содействие предпринимательской деятельности, чтобы бизнесу было проще и удобнее платить налоги, — подчеркнул спикер.

Одно из новшеств проекта Налогового кодекса — это применение дифференцированных мер при наличии задолженности на текущий момент.

— Если есть задолженность, мы закрываем счета, хотя на этом предприятии, может быть, 200 человек работает стабильно, люди получают заработную плату. И в моменте закрытия счетов это блокирует получение зарплаты работникам. Поэтому мы будем подходить более дифференцированно. Будем смотреть на его, условно, паспорт, критерии. Если ранее налогоплательщик не нарушал, мы не будем блокировать счета. Мы будем давать ему отсрочку, не обязательно, чтобы для этого была банковская гарантия. То есть не так вот, например, у тебя 10 тенге осталось, ты забыл заплатить, бухгалтер заболел, может быть, какой-то случай… и довели до такой ситуации, что из-за маленькой суммы приходится предпринимать огромные затраты. Это затраты не только в части финансовой, но и в части социальных обязательств. Поэтому мы будем дифференцированно смотреть, не доводить до такой ситуации, — объяснил представитель минфина.

По словам Ержана Биржанова, речь идет не о внесении поправок, а о написании совершенно другого, нового Налогового кодекса с учетом мирового опыта.