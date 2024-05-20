Налог на роскошь: ставка увеличится для недвижимости стоимостью более $1 млн

В Миннацэкономики РК сообщили, когда будет взиматься налог на роскошь в рамках проекта нового Налогового кодекса, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, прорабатываются предложения по вопросу высокого налогообложения предметов «роскоши». В этом контексте предусматривается повышение ставки налога на имущество для объектов недвижимости общей стоимостью более 450 миллионов тенге.

- Прорабатывается вопрос повышения ставки транспортного налога на легковые автомобили, таможенная стоимость которых превышает 75 миллионов тенге, - добавили в МНЭ, отвечая на запрос корреспондента агентства.

Кроме того, учтено предложение по дополнительному обложению акцизом дорогостоящей алкогольной и табачной продукции, а также дорогостоящих морских судов, летательных аппаратов.

- Последние подходы будут отражены в проекте нового Налогового кодекса, - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Комитете по финансам и бюджету Мажилиса состоялось предварительное обсуждение подходов к проекту нового Налогового кодекса.

Яхты, спорткары, зарубежные виллы, личные самолеты будут облагаться налогом на роскошь после его введения.





