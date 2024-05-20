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    15:09, 20 Май 2024 | GMT +6

    Налог на роскошь: ставка увеличится для недвижимости стоимостью более $1 млн

    налог на роскошь, дорогая недвижимость
    Фото: pro-dachnikov

    В Миннацэкономики РК сообщили, когда будет взиматься налог на роскошь в рамках проекта нового Налогового кодекса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным ведомства, прорабатываются предложения по вопросу высокого налогообложения предметов «роскоши». В этом контексте предусматривается повышение ставки налога на имущество для объектов недвижимости общей стоимостью более 450 миллионов тенге.

     - Прорабатывается вопрос повышения ставки транспортного налога на легковые автомобили, таможенная стоимость которых превышает 75 миллионов тенге, - добавили в МНЭ, отвечая на запрос корреспондента агентства. 

    Кроме того, учтено предложение по дополнительному обложению акцизом дорогостоящей алкогольной и табачной продукции, а также дорогостоящих морских судов, летательных аппаратов. 

    - Последние подходы будут отражены в проекте нового Налогового кодекса, - заявили в ведомстве. 

    Ранее сообщалось, что в Комитете по финансам и бюджету Мажилиса состоялось предварительное обсуждение подходов к проекту нового Налогового кодекса.  

    Яхты, спорткары, зарубежные виллы, личные самолеты будут облагаться налогом на роскошь после его введения. 



    Теги:
    Закон и право Миннацэкономики Законопроекты Налоги Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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