На что будет распространяться налог на роскошь в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Яхты, спорткары, зарубежные виллы, личные самолеты будут облагаться налогом на роскошь после его введения. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга ему был задан вопрос – на что будет распространяться налог на роскошь?

«На объекты роскоши, которые имеют определенную высокую стоимость, где-то даже инвестиционную стоимость. Будет происходить градация в зависимости от стоимости. Условный пример, это яхты, спорткары, зарубежные виллы, личные самолеты, вот на это и будет распросраняться налог на роскошь», - ответил Алибек Куантыров.

Ранее он сообщил, что в Казахстане разработали новую концепцию регулирования сферы естественных монополий – «Тариф в обмен на инвестиции».

«По направлению «Новая экономическая политика» Главой государства поставлена задача по обеспечению перехода на новую тарифную политику. Для реформирования ее предлагается новая концепция регулирования сферы естественных монополий – «Тариф в обмен на инвестиции», - отметил Алибек Куантыров.