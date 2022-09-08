На что будет распространяться налог на роскошь в РК
В ходе брифинга ему был задан вопрос – на что будет распространяться налог на роскошь?
«На объекты роскоши, которые имеют определенную высокую стоимость, где-то даже инвестиционную стоимость. Будет происходить градация в зависимости от стоимости. Условный пример, это яхты, спорткары, зарубежные виллы, личные самолеты, вот на это и будет распросраняться налог на роскошь», - ответил Алибек Куантыров.
Ранее он сообщил, что в Казахстане разработали новую концепцию регулирования сферы естественных монополий – «Тариф в обмен на инвестиции».
«По направлению «Новая экономическая политика» Главой государства поставлена задача по обеспечению перехода на новую тарифную политику. Для реформирования ее предлагается новая концепция регулирования сферы естественных монополий – «Тариф в обмен на инвестиции», - отметил Алибек Куантыров.