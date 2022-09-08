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    15:54, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    На что будет распространяться налог на роскошь в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Яхты, спорткары, зарубежные виллы, личные самолеты будут облагаться налогом на роскошь после его введения. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга ему был задан вопрос – на что будет распространяться налог на роскошь?

    «На объекты роскоши, которые имеют определенную высокую стоимость, где-то даже инвестиционную стоимость. Будет происходить градация в зависимости от стоимости. Условный пример, это яхты, спорткары, зарубежные виллы, личные самолеты, вот на это и будет распросраняться налог на роскошь», - ответил Алибек Куантыров.

    Ранее он сообщил, что в Казахстане разработали новую концепцию регулирования сферы естественных монополий – «Тариф в обмен на инвестиции».

    «По направлению «Новая экономическая политика» Главой государства поставлена задача по обеспечению перехода на новую тарифную политику. Для реформирования ее предлагается новая концепция регулирования сферы естественных монополий – «Тариф в обмен на инвестиции», - отметил Алибек Куантыров.


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