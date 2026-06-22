В Казахстане построят 250 станций придорожного сервиса за 180 млрд тенге

250 станций придорожного сервиса планируется построить в Казахстане, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию транспортно-логистической инфраструктуры Правительством Республики Казахстан одобрено Соглашение об инвестициях по проекту строительства станций придорожного сервиса с использованием возобновляемых источников энергии между Министерством транспорта и ТОО «Car Park Transformer». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр.

Фото: пресс-служба Правительства

Общая сумма частных инвестиций составит 179,5 млрд тенге.

Проект предусматривает строительство 250 станций придорожного сервиса до 2030 года на площадках отдыха вдоль автомобильных дорог международного и республиканского значения. Первые 50 объектов сервиса будут построены и установлены уже в текущем году. Новые станции будут представлять собой современные многофункциональные комплексы с благоустройством и озеленением прилегающих территорий, включая санитарно-бытовые помещения, пункты торговли и обслуживания, электрозарядные станции, солнечные энергетические установки.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Реализация проекта позволит расширить сеть объектов придорожного сервиса, соответствующую международным стандартам, создать современную инфраструктуру для электромобилей и внедрить экологически ориентированные решения в транспортной отрасли. Также строительство станций придорожного сервиса даст импульс развитию социальной инфраструктуры близлежащих регионов. В рамках проекта будет создано 2 тыс. новых рабочих мест.

Всего в Казахстане в настоящее время вдоль автодорог международного и республиканского значения функционирует 1 428 объектов сервиса.

Ранее Kazinform писал о том, как продвигаются транспортные проекты Алматы.





