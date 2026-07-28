Подведены итоги развития сферы культуры в трех регионах Казахстана

В Министерстве культуры и информации РК заслушали итоги работы сферы культуры Павлодарской и Костанайской областей, а также города Астаны за первое полугодие 2026 года, передает агентство Kazinform.

В числе ключевых результатов отмечено обновление культурной инфраструктуры регионов. В Павлодарской области за полугодие состоялось более 8,5 тыс. мероприятий. В селах Мичурино и Алгабас строятся новые объекты культуры, еще в трех населенных пунктах ремонтируются дома культуры. Театр имени Жусупбека Аймауытова и филармония имени Исы Байзакова оснащаются новым оборудованием и музыкальными инструментами.

В Астане за шесть месяцев более 9 тыс. мероприятий посетили около 1,8 млн человек. Продолжаются ремонтно-реставрационные работы на монументе «Астана жұлдызы», получено положительное заключение по проекту капитального ремонта театра «Жастар», разрабатывается документация для обновления Столичного цирка. В столице также расширяется библиотечная сеть: модернизированы 12 зданий и открыты семь новых библиотек.

В Костанайской области построены пять объектов культуры и восстановлен Дворец культуры Аркалыка. Четыре профессиональных театра провели 552 спектакля, областная филармония — 125 концертов. Продолжаются реэкспозиция историко-краеведческого музея, реконструкция «Қостанай галереясы» и возрождение ансамбля «Шертер». Из 332 тыс. музейных предметов оцифровано более 142 тыс.

Вместе с итогами рассмотрены вопросы обновления сельских учреждений культуры, цифровизации музейных и архивных фондов, проведения археологических исследований и сохранения объектов наследия. Отдельно обсуждены использование фонограмм на концертах, расширение показа фильмов на казахском языке и включение произведений отечественных авторов в театральный репертуар.

Во втором полугодии в Астане пройдут международные конкурсы «Шабыт» и вокального искусства Нуржамал Усенбаевой, а также фестиваль TeatrALL. В регионах продолжится реализация музейных, театральных, концертных и инфраструктурных проектов.

По итогам заслушивания регионам поручено обеспечить качественное и своевременное исполнение поручений Главы государства, Правительства Республики Казахстан и Министерства культуры и информации, завершить запланированные на второе полугодие проекты и принять меры по обозначенным вопросам. Ход исполнения взят Комитетом культуры на контроль.

Ранее Минкультуры РК объявило о старте фестиваля этнокультурных объединений.