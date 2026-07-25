Минкультуры РК объявило о старте фестиваля этнокультурных объединений

С июля по октябрь 2026 года в Казахстане пройдет республиканский фестиваль этнокультурных объединений «Бірлікке үн қосқан», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Фестиваль направлен на укрепление общественного согласия и общенационального единства, популяризацию культурного наследия, национальных традиций и ценностей народа Казахстана, а также развитие творческого потенциала этнокультурных объединений.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе во всех областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте состоятся региональные отборы, по итогам которых определят лучшие творческие коллективы и исполнителей. Победители представят свои регионы на республиканском этапе и выступят на заключительном гала-концерте в Астане.

К участию приглашаются представители этнокультурных объединений, творческие коллективы и отдельные исполнители, работающие в сфере народного творчества.

Победителей определят в пяти номинациях: «Лучший творческий коллектив», «Лучший инструментальный номер», «Лучший исполнитель», «Лучший исполнитель на казахском языке» и «Лучший хоровой коллектив».

Заключительный гала-концерт состоится в октябре в рамках мероприятий, посвященных Дню Республики.