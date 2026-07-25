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    Минкультуры РК объявило о старте фестиваля этнокультурных объединений

    С июля по октябрь 2026 года в Казахстане пройдет республиканский фестиваль этнокультурных объединений «Бірлікке үн қосқан», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

    Казахстан и СУАР объединяют исторические и этнокультурные связи: уйгурская и казахская диаспоры, общие традиции и язык. • Активно развиваются образовательные обмены: казахстанские студенты обучаются в университетах СУАР, а китайские студенты приезжают в Казахстан. • Культурные мероприятия и фестивали укрепляют взаимопонимание и доверие между народами.
    Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

    Фестиваль направлен на укрепление общественного согласия и общенационального единства, популяризацию культурного наследия, национальных традиций и ценностей народа Казахстана, а также развитие творческого потенциала этнокультурных объединений.

    Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе во всех областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте состоятся региональные отборы, по итогам которых определят лучшие творческие коллективы и исполнителей. Победители представят свои регионы на республиканском этапе и выступят на заключительном гала-концерте в Астане.

    К участию приглашаются представители этнокультурных объединений, творческие коллективы и отдельные исполнители, работающие в сфере народного творчества.

    Победителей определят в пяти номинациях: «Лучший творческий коллектив», «Лучший инструментальный номер», «Лучший исполнитель», «Лучший исполнитель на казахском языке» и «Лучший хоровой коллектив».

    Заключительный гала-концерт состоится в октябре в рамках мероприятий, посвященных Дню Республики.

    Культура Регионы Казахстана Минкультуры и информации Конкурс Национальные традиции
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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