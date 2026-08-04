В Казахстане планируют ввести электронное разрешение на въезд для иностранцев

Министерство внутренних дел Республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение проект постановления, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане, а также их выезда из страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ опубликован на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение проекта продлится до 17 августа 2026 года.

Согласно проекту, иностранным гражданам и лицам без гражданства планируется выдавать электронное разрешение на въезд в Республику Казахстан.

Как отмечается в пояснительных материалах, инициатива разработана во исполнение поручений Главы государства по модернизации и цифровизации миграционного контроля, а также в рамках реализации статьи 6 Закона Республики Казахстан «О миграции населения».

Ожидается, что принятие документа позволит привести действующие Правила въезда и пребывания иммигрантов в соответствие с обновленным законодательством о миграции населения.

Кроме того, предлагается синхронизировать понятийный аппарат с действующими нормами Конституции Республики Казахстан.

В МВД считают, что внедрение электронного разрешения повысит прозрачность и оперативность учета миграционных потоков, а также обеспечит более эффективное функционирование цифровой платформы.

Отмечается, что дифференцированная плата за оформление электронного разрешения будет направлена на техническое сопровождение системы, модернизацию цифровой инфраструктуры и защиту персональных данных.

По данным разработчиков, внедрение новой системы планируется проводить поэтапно — с августа по декабрь 2026 года, что позволит адаптировать пограничную инфраструктуру и пункты пропуска к новому формату работы.

Ранее стало известно, что почти 30 тысяч иностранцев получили гражданство Казахстана по упрощенной процедуре.

Напомним, Казахстан перешел к новой модели миграционной политики, ориентированной на привлечение инвесторов, квалифицированных специалистов и талантов. Соответствующий указ 30 апреля подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.