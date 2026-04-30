«Алтын виза» и налоговые льготы: как изменится миграционная политика Казахстана

Документ предусматривает масштабную цифровую реформу и отказ от прежней разрешительно-квотной системы в пользу стимулирующего подхода. Основная цель — сформировать в стране региональный хаб для инвестиций и человеческого капитала. Завершить реализацию всех изменений Правительству поручено до конца 2026 года.

В рамках реформы будет пересмотрена визовая система. Категории унифицируют и дополнят новыми форматами. Вводится бизнес-виза для инвесторов и членов советов директоров, виза квалифицированного работника для ученых, врачей, деятелей культуры и выпускников ведущих вузов, а также виза временного работника для участников конкретных инвестиционных проектов. Ключевым элементом станет «Алтын виза», рассчитанная на инвесторов и востребованных специалистов. Для IT-кадров срок ее оформления может составить около одного месяца. Обладатели этой визы получат расширенный доступ к государственным услугам, фактически сопоставимый с правами граждан.

Для держателей «Алтын виза» и членов их семей предусмотрены значительные налоговые льготы. Речь идет об освобождении от индивидуального подоходного налога, а также налогов на имущество и землю. Упрощается и отчетность — такие резиденты освобождаются от всеобщего декларирования доходов. Одновременно внедряется цифровой ID резидента, который станет аналогом удостоверения личности при доступе к государственным и финансовым сервисам. Также предусмотрено автоматическое признание дипломов ведущих зарубежных вузов без процедуры нострификации.

Отдельное направление реформы — цифровизация. Для иностранных граждан создадут единую платформу QazETA с модулем e-Residency, которая позволит подавать заявки дистанционно по принципу «одного окна». Дополнительно запускается программа e-Residency Invest, дающая возможность электронным резидентам инвестировать в проекты в Казахстане и на площадке МФЦА через банки-партнеры.

Параллельно в Астане и Алматы сформируют зоны с обязательным англоязычным сервисом. Это коснется медицинских учреждений, школ, центров обслуживания населения, полиции и коммунальных служб. В Алматы также планируется запуск Almaty AI Hub — специализированной площадки для развития проектов в сфере искусственного интеллекта.

Изменения затронут и Международный финансовый центр «Астана». Минимальный срок пребывания для получения налогового резидентства сократят с 90 до 30 дней, что должно повысить привлекательность юрисдикции для мобильных инвесторов. Национальному банку и профильным ведомствам поручено создать благоприятный финансовый режим для новых резидентов, включая выпуск специальных платежных карт в рамках регуляторной «песочницы».

Указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, за первый квартал 2026 года в Казахстане зафиксирован рост инвестиций в основной капитал.