Почти 30 тысяч иностранцев получили гражданство Казахстана по упрощенной процедуре

Для получения гражданства Казахстана не всем иностранцам необходимо прожить в стране пять лет. Согласно действующему законодательству, отдельные категории лиц могут оформить гражданство в упрощенном порядке, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как говорится в ответе Министерства внутренних дел РК на запрос агентства, такой порядок предусмотрен прежде всего для лиц, имеющих исторические, этнические или семейные связи с Казахстаном. В соответствии со статьей 16-1 Закона «О гражданстве Республики Казахстан» воспользоваться упрощенной процедурой могут:

— кандасы;

— жертвы массовых политических репрессий и их потомки;

— этнические казахи, обучающиеся в казахстанских вузах;

— иностранцы, состоящие в браке с гражданином Казахстана, а также вдовы и вдовцы граждан Казахстана;

— граждане Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана — в рамках межгосударственных соглашений между этими странами.

В МВД подчеркнули, что популяризация культуры Казахстана за рубежом, а также наличие государственных наград, благодарственных писем или иных поощрений не являются основанием для получения гражданства в упрощенном порядке.

— В 2025–2026 годах гражданство Казахстана в упрощенном порядке получили 29,8 тысячи иностранных граждан, из которых 24,8 тысячи — этнические казахи. В частности, в 2025 году гражданство получили 20,6 тысячи человек, а в 2026 году — 9,2 тысячи, — сообщили в МВД.

В ведомстве также пояснили, что срок постоянного проживания заявителя в Казахстане исчисляется с даты выдачи разрешения на постоянное проживание. Эти сведения проверяются через информационные системы Министерства внутренних дел.

Кроме того, в МВД прокомментировали вопрос пересмотра решений о приеме в гражданство Казахстана. Согласно законодательству, решение о приеме в гражданство принимает Президент Республики Казахстан, поэтому пересмотр таких решений также относится к компетенции Главы государства.

Ранее сообщалось, что в ВКО выявили шесть человек, незаконно использовавших документы гражданина Казахстана. По решению суда все они выдворены за пределы страны.