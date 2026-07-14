Шесть человек с двойным гражданством выявили в ВКО

С начала года в ВКО выявили шесть человек, незаконно использовавших документы гражданина Казахстана после получения гражданства другого государства. По решению суда все они выдворены за пределы страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции ВКО, с начала года подразделения миграционной службы зарегистрировали выход из гражданства Казахстана более чем 450 человек. Большинство из них получили гражданство соседнего государства.

За нарушение требований миграционного законодательства к административной ответственности привлечен 31 человек. Из них 24 гражданина своевременно не уведомили органы внутренних дел о получении иностранного гражданства. Еще шесть иностранцев после утраты гражданства Казахстана продолжали незаконно пользоваться казахстанскими документами. По решению суда они были выдворены из страны.

Один из таких случаев произошел в Усть-Каменогорске. Как установили полицейские, 43-летняя жительница города получила гражданство другого государства еще в октябре 2024 года, однако в установленный законом срок не сообщила об этом в органы внутренних дел. В результате она утратила гражданство Казахстана, а ее казахстанские документы были изъяты.

— Граждане, получившие гражданство другого государства, обязаны в течение 30 календарных дней уведомить об этом органы внутренних дел и сдать документы, удостоверяющие гражданство Республики Казахстан. За несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность, — напомнили в департаменте полиции ВКО.

Ранее мы рассказывали, что за последние восеь лет количество ходатайств о выходе из гражданства Казахстана снизилось почти в 40 раз.