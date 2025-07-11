В Казахстане планируют изменить порядок оплаты гарантированной юридической помощи

Также предлагается скорректировать порядок возмещения расходов, связанных с правовым консультированием.

Что планируют изменить:

оптимизируют время правового консультирования, подлежащее оплате за счет государственного бюджета;

установят месячный срок для подачи адвокатами и юридическими консультантами заявлений на оплату гарантированной государством юридической помощи;

введут требование обязательно прикладывать к акту выполненных работ документы, подтверждающие оказание юридических консультаций.

Разработчики считают, что изменения сделают процесс оказания правовой помощи более прозрачным и улучшат систему оплаты юридических услуг, предоставляемых за счёт государства в долгосрочной перспективе.

Проект доступен для общественного обсуждения на портале «Открытые НПА» до 25 июля.

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