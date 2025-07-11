В Казахстане планируют изменить порядок оплаты гарантированной юридической помощи
Министерство юстиции разработало проект изменений в правила оплаты гарантированной юридической помощи, предоставляемой адвокатами и юристами за счёт государства, передает агентство Kazinform.
Также предлагается скорректировать порядок возмещения расходов, связанных с правовым консультированием.
Что планируют изменить:
- оптимизируют время правового консультирования, подлежащее оплате за счет государственного бюджета;
- установят месячный срок для подачи адвокатами и юридическими консультантами заявлений на оплату гарантированной государством юридической помощи;
- введут требование обязательно прикладывать к акту выполненных работ документы, подтверждающие оказание юридических консультаций.
Разработчики считают, что изменения сделают процесс оказания правовой помощи более прозрачным и улучшат систему оплаты юридических услуг, предоставляемых за счёт государства в долгосрочной перспективе.
Проект доступен для общественного обсуждения на портале «Открытые НПА» до 25 июля.
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