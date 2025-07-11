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    10:18, 11 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане планируют изменить порядок оплаты гарантированной юридической помощи

    Министерство юстиции разработало проект изменений в правила оплаты гарантированной юридической помощи, предоставляемой адвокатами и юристами за счёт государства, передает агентство Kazinform.

    День работников органов юстиции
    Коллаж: Kazinform

    Также предлагается скорректировать порядок возмещения расходов, связанных с правовым консультированием.

    Что планируют изменить:

    • оптимизируют время правового консультирования, подлежащее оплате за счет государственного бюджета;
    • установят месячный срок для подачи адвокатами и юридическими консультантами заявлений на оплату гарантированной государством юридической помощи;
    • введут требование обязательно прикладывать к акту выполненных работ документы, подтверждающие оказание юридических консультаций.

    Разработчики считают, что изменения сделают процесс оказания правовой помощи более прозрачным и улучшат систему оплаты юридических услуг, предоставляемых за счёт государства в долгосрочной перспективе.

    Проект доступен для общественного обсуждения на портале «Открытые НПА» до 25 июля.

    Ранее мы писали, в Казахстане намерены нормативно закрепить отсрочку по кредитам социально уязвимых слоев населения и пострадавших от чрезвычайных происшествий.

    Теги:
    Минюст Закон и право Юстиция
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
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