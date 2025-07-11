Отсрочку по кредитам уязвимых слоев населения и пострадавших от ЧП хотят нормативно закрепить в РК

— Проект разработан в реализацию Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации», — говорится в описании проекта поправок, разработанных агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Проект НПА предусматривает:

— введение отсрочки для социально уязвимых слоев населения (СУСН) и пострадавших от ЧП;

— установление обязанности предоставления отсрочки не менее трех месяцев без комиссий при снижении доходов заемщика (СУСН или пострадавшего от ЧП), при наличии подтверждающих документов;

— уточнение порядка запроса документов от заемщика в зависимости от характера жизненного обстоятельства, вызвавшего невозможность погашения долга, и добавлен перечень таких документов в виде приложения.

Также отмечается, что проект НПА направлен на повышение эффективности механизмов урегулирования проблемной задолженности заемщиков — физических лиц, включая СУСН, а также на обеспечение прозрачности и единообразия в действиях банка/МФО при рассмотрении заявлений заемщиков о внесении изменений в условия договоров банковского займа/микрокредита.

Документ опубликован на площадке «Открытые НПА» и открыт к обсуждению до 27 июля 2025 года.

Ранее мы писали, что выдачу кредитов ограничат в Казахстане.