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    09:26, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Отсрочку по кредитам уязвимых слоев населения и пострадавших от ЧП хотят нормативно закрепить в РК

    Отсрочку по кредитам социально уязвимых слоев населения и пострадавших от чрезвычайных происшествий намерены нормативно закрепить в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кредиты
    Фото: freepik

    — Проект разработан в реализацию Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации», — говорится в описании проекта поправок, разработанных агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

    Проект НПА предусматривает:

    — введение отсрочки для социально уязвимых слоев населения (СУСН) и пострадавших от ЧП;

    — установление обязанности предоставления отсрочки не менее трех месяцев без комиссий при снижении доходов заемщика (СУСН или пострадавшего от ЧП), при наличии подтверждающих документов;

    — уточнение порядка запроса документов от заемщика в зависимости от характера жизненного обстоятельства, вызвавшего невозможность погашения долга, и добавлен перечень таких документов в виде приложения.

    Также отмечается, что проект НПА направлен на повышение эффективности механизмов урегулирования проблемной задолженности заемщиков — физических лиц, включая СУСН, а также на обеспечение прозрачности и единообразия в действиях банка/МФО при рассмотрении заявлений заемщиков о внесении изменений в условия договоров банковского займа/микрокредита.

    Документ опубликован на площадке «Открытые НПА» и открыт к обсуждению до 27 июля 2025 года.

    Ранее мы писали, что выдачу кредитов ограничат в Казахстане.

    Теги:
    НПА Кредит Общество Экономика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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