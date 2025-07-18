В Казахстане оцифровано более 92% всех госуслуг - Минцифры

По его словам, помимо снижения прямых затрат, переход в цифровизацию дает повышение прозрачности, улучшает качество услуг и делает их более удобными для граждан.

— Предоставление услуги в Центре обслуживания населения обходится в десять раз дороже, чем предоставление услуги через портал EGOV, к примеру. Мы по каждой мере господдержки сначала анализируем, изучаем текущие затраты, запускаем пилот, смотрим на результаты и если видим улучшение процесса, оптимизацию бюджетных средств, — масштабируем на всю страну.

На сегодня в Казахстане оцифровано более 92% всех госуслуг. Помимо них ведется работа над другими форматами взаимодействия.

— Мы активно работаем не только над госуслугами, но и другими форматами взаимодействия: вывели в мобильное приложение EGOV-mobile сервис «е-Өтініш», «е-нотариат», «Таза Қазақстан» и другие. Недавно выводили сервис «Закон и порядок», который позволяет обратиться с заявлением в органы полиции. Запустили интересный сервис, когда можно напрямую обратиться к владельцу автомобиля, если он перекрыл вам дорогу, забыл закрыть окно, или кто-то покушается на его собственность.

Цель — вывести в доступную для граждан среду наиболее популярные сервисы всех государственных органов.

Что изменится, когда все госуслуги в Казахстане переведут в онлайн, зачем нам суперкомпьютер и как помогает ИИ казахстанцам — в интервью с вице-министром Ростиславом Коняшкиным.