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    10:02, 18 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане оцифровано более 92% всех госуслуг - Минцифры

    Перевод госуслуг в онлайн не только ускоряет процесс обслуживания граждан, но и существенно экономит бюджетные средства. Об этом в интервью агентству Kazinform рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ростислав Коняшкин.

    Еще две госуслуги, связанные с недееспособными лицами, оцифровали в Казахстане
    Фото: МТСЗН

    По его словам, помимо снижения прямых затрат, переход в цифровизацию дает повышение прозрачности, улучшает качество услуг и делает их более удобными для граждан.

    — Предоставление услуги в Центре обслуживания населения обходится в десять раз дороже, чем предоставление услуги через портал EGOV, к примеру. Мы по каждой мере господдержки сначала анализируем, изучаем текущие затраты, запускаем пилот, смотрим на результаты и если видим улучшение процесса, оптимизацию бюджетных средств, — масштабируем на всю страну.

    На сегодня в Казахстане оцифровано более 92% всех госуслуг. Помимо них ведется работа над другими форматами взаимодействия.

    — Мы активно работаем не только над госуслугами, но и другими форматами взаимодействия: вывели в мобильное приложение EGOV-mobile сервис «е-Өтініш», «е-нотариат», «Таза Қазақстан» и другие. Недавно выводили сервис «Закон и порядок», который позволяет обратиться с заявлением в органы полиции. Запустили интересный сервис, когда можно напрямую обратиться к владельцу автомобиля, если он перекрыл вам дорогу, забыл закрыть окно, или кто-то покушается на его собственность.

    Цель — вывести в доступную для граждан среду наиболее популярные сервисы всех государственных органов.

    Что изменится, когда все госуслуги в Казахстане переведут в онлайн, зачем нам суперкомпьютер и как помогает ИИ казахстанцам — в интервью с вице-министром Ростиславом Коняшкиным.

    Теги:
    МЦРИАП Цифровизация
    Марал Кужубаева
    Марал Кужубаева
    Автор
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