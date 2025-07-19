В Казахстане оцифровано 100% сельхозугодий

- Для контроля за эффективным использованием сельскохозяйственных земель функционирует цифровая платформа JerInSpectr, обеспечивающая мониторинг на основе спутниковых данных, автоматизированный контроль и предупреждение нарушений. Работа платформы организована во взаимодействии Комитета по управлению земельными ресурсами и Комитета аэрокосмической отрасли, - сообщил в ответе на депзапрос заместитель Премьер-министра-министр национальной экономики Серик ЖУмангарин.

По его данным, в рамках стратегического плана Министерства сельского хозяйства по программе «Формирование данных государственного земельного кадастра» ведётся работа по созданию открытых цифровых карт сельхозугодий.

- По итогам 2024 года 100% сельскохозяйственных угодий республики оцифрованы. Из них 155,6 млн гектаров (57,1% от всей территории страны) переведены в открытый формат с учётом координатных систем и картографических проекций. До конца текущего года планируется завершить оставшиеся работы и внести данные в разрабатываемую аппаратную систему. Указанная система будет интегрирована с кадастровой картой, обеспечит открытый доступ по категориям, границам и статусу земельного использования,- дополнил С.Жумангарин.

Ранее мы писали, что в Казахстане 2,7 млн га неэффективно используемых площадей были возвращены в госсобственность.