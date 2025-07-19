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    21:10, 18 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане оцифровано 100% сельхозугодий

    По итогам 2024 года 100% сельскохозяйственных угодий республики оцифрованы, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    земли
    Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

    - Для контроля за эффективным использованием сельскохозяйственных земель функционирует цифровая платформа JerInSpectr, обеспечивающая мониторинг на основе спутниковых данных, автоматизированный контроль и предупреждение нарушений. Работа платформы организована во взаимодействии Комитета по управлению земельными ресурсами и Комитета аэрокосмической отрасли, - сообщил в ответе на депзапрос заместитель Премьер-министра-министр национальной экономики Серик ЖУмангарин. 

    По его данным, в рамках стратегического плана Министерства сельского хозяйства по программе «Формирование данных государственного земельного кадастра» ведётся работа по созданию открытых цифровых карт сельхозугодий.

    - По итогам 2024 года 100% сельскохозяйственных угодий республики оцифрованы. Из них 155,6 млн гектаров (57,1% от всей территории страны) переведены в открытый формат с учётом координатных систем и картографических проекций. До конца текущего года планируется завершить оставшиеся работы и внести данные в разрабатываемую аппаратную систему. Указанная система будет интегрирована с кадастровой картой, обеспечит открытый доступ по категориям, границам и статусу земельного использования,- дополнил С.Жумангарин.

    Ранее мы писали, что в Казахстане 2,7 млн га неэффективно используемых площадей были возвращены в госсобственность.

    Теги:
    Сельское хозяйство Правительство РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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