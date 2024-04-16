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    18:32, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    В Казахстане отменили проведение выставки производителей Ulttyq Onim

    В Казахстане отменили проведение выставки производителей Ulttyq Onim
    Фото: НУХ «Байтерек»

    АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» сообщило о решении руководства холдинга отменить проведение VIII выставки казахстанских производителей Ulttyq Onim, которая была запланирована на 17-19 мая 2024 года. Об этом передает агентство Kazinform.

    Такое решение принято в связи с масштабными паводками, охватившими несколько регионов Казахстана.

    - Холдинг «Байтерек» осознает значимость выставки Ulttyq Onim как важного канала для продвижения товаров казахстанских производителей. Однако в сложившейся ситуации приоритетом становится оказание непосредственной поддержки предпринимателям в пострадавших от стихии районах. Усилия холдинга будут направлены на помощь в восстановлении и стабилизации экономической деятельности этих регионов. Приносим свои извинения за возможные неудобства всем участникам и гостям мероприятия. Рассчитываем на ваше понимание и поддержку в этой ситуации, - говорится в сообщении пресс-службы НУХ «Байтерек».

    Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев отменил Международный форум Астана, который должен был пройти 13-14 июня. Глава государства принял такое решение из-за необходимости экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны. Позже в Министерстве промышленности и строительства РК сообщили об отмене XII Форума машиностроителей Казахстана.

    Теги:
    Наводнение Регионы Производство Промышленность НУХ "Байтерек" Паводки в Казахстане Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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