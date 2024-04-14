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    14:50, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    В Казахстане отменено еще одно мероприятие в связи с паводками

    Форум машиностроителей Казахстана отменили из-за паводков
    Фото: kmfexpo.kz/

    В Министерстве промышленности и строительства РК сообщили об отмене XII Форума машиностроителей Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Министерство промышленности и строительства РК сообщает, что запланированный на 25–26 апреля текущего года XII Форум машиностроителей Казахстана отменяется и переносится на 2025 год из-за неотложной ситуации в Казахстане, вызванной масштабными паводками, — сообщили в ведомстве. 

    Отмечается, что в соответствии с поручением Президента РК, министерство назначено ответственным органом за координацию и реализацию мер по восстановлению жилых домов для пострадавших.

    Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев отменил Международный форум Астана, который должен был пройти 13-14 июня. Глава государства принял такое решение из-за необходимости экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны. 

    Теги:
    Форум Министерство промышленности и строительства Строительство Авто Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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