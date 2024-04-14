В Казахстане отменено еще одно мероприятие в связи с паводками

В Министерстве промышленности и строительства РК сообщили об отмене XII Форума машиностроителей Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Министерство промышленности и строительства РК сообщает, что запланированный на 25–26 апреля текущего года XII Форум машиностроителей Казахстана отменяется и переносится на 2025 год из-за неотложной ситуации в Казахстане, вызванной масштабными паводками, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в соответствии с поручением Президента РК, министерство назначено ответственным органом за координацию и реализацию мер по восстановлению жилых домов для пострадавших.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев отменил Международный форум Астана, который должен был пройти 13-14 июня. Глава государства принял такое решение из-за необходимости экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны.