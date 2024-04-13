От паводков погибло 6,8 тысячи голов скота - Минсельхоз

По данным Министерства сельского хозяйства, из зоны подтоплений эвакуировано 102 тысячи голов скота, после работы Комиссии по возмещению ущерба и сверки данных подтверждена гибель 6,8 тысяч животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ведомстве отметили, что 75% павших животных — мелкий рогатый скот. Сейчас Республиканский противоэпизоотический отряд совместно с акиматами занимаются утилизацией павшего скота. Утилизировано 96% погибших животных.

— Чтобы получить компенсацию владельцам необходимо обратиться в местные Комиссии для актирования ущерба. Напомним, что размер компенсации будет определен на основе данных о рыночной стоимости животных в разрезе видов и половозрастных групп, публикуемых Бюро национальной статистики», — официальный представитель Министерства сельского хозяйства Олжас Тлебалдин на брифинге в СЦК.

Ранее в ведомстве сообщили другие данные по количеству павшего скота. В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что, по оперативным данным, от паводков погибло более восьми тысяч животных.



