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    19:42, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    От паводков погибло 6,8 тысячи голов скота - Минсельхоз

    скот
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    По данным Министерства сельского хозяйства, из зоны подтоплений эвакуировано 102 тысячи голов скота, после работы Комиссии по возмещению ущерба и сверки данных подтверждена гибель 6,8 тысяч животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ведомстве отметили, что 75% павших животных — мелкий рогатый скот. Сейчас Республиканский противоэпизоотический отряд совместно с акиматами занимаются утилизацией павшего скота. Утилизировано 96% погибших животных.

    — Чтобы получить компенсацию владельцам необходимо обратиться в местные Комиссии для актирования ущерба. Напомним, что размер компенсации будет определен на основе данных о рыночной стоимости животных в разрезе видов и половозрастных групп, публикуемых Бюро национальной статистики», — официальный представитель Министерства сельского хозяйства Олжас Тлебалдин на брифинге в СЦК.

    Ранее в ведомстве сообщили другие данные по количеству павшего скота. В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что, по оперативным данным, от паводков погибло более восьми тысяч животных. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Наводнение Регионы Казахстана Минсельхоз Животные Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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