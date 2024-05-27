В Казахстане определили нового оператора системы техосмотра автотранспорта

Министр транспорта РК Марат Карабаев приказом от 22 апреля 2024 года определил оператора единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Определить акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол» оператором единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, – указано в документе.

АО «Национальные информационные технологии» предписано продолжить техническое сопровождение указанной системы до передачи ее на баланс АО «Национальная компания «КазАвтоЖол».

Вместе с тем отменен приказ министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 9 июня 2023 года №421 «Об определении оператора». Приказ вступает в силу со дня подписания.

Ранее сообщали об подготовке законопроекта для увеличения штрафа за формальный технический осмотр с 30 МРП (91 890 тенге) до 100 МРП (369 200 тенге).



