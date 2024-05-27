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    12:30, 27 Май 2024 | GMT +6

    В Казахстане определили нового оператора системы техосмотра автотранспорта

    техосмотр
    Фото: freepik.com

    Министр транспорта РК Марат Карабаев приказом от 22 апреля 2024 года определил оператора единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, передает корреспондент агентства Kazinform.

    – Определить акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол» оператором единой информационной системы обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, – указано в документе.

    АО «Национальные информационные технологии» предписано продолжить техническое сопровождение указанной системы до передачи ее на баланс АО «Национальная компания «КазАвтоЖол».

    Вместе с тем отменен приказ министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 9 июня 2023 года №421 «Об определении оператора». Приказ вступает в силу со дня подписания. 

    Ранее сообщали об подготовке законопроекта для увеличения штрафа за формальный технический осмотр с 30 МРП (91 890 тенге) до 100 МРП (369 200 тенге). 

    Теги:
    КазАвтоЖол Правительство РК Закон и право Транспорт Минтранспорта РК
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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