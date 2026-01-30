РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:26, 30 Январь 2026 | GMT +5

    В Казахстане обновят девять энергоблоков, 55 котлов и 51 турбину

    В рамках реализации поручений Главы государства Министерство энергетики продолжает системную работу по модернизации энергетической инфраструктуры страны, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Степногорская ТЭЦ
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    В текущем году реализация масштабных ремонтных кампаний и Национального проекта позволит существенно повысить надежность тепло- и электроснабжения во всех регионах.

    В текущем году планируется проведение ремонтов 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. Благодаря этим мерам уровень износа казахстанских ТЭЦ снизится с нынешних 61% до 59%. Системный подход к ремонтам позволяет не только улучшить работу станций, но и планомерно выводить их из «красной зоны» риска.

    Второй год в стране реализуется Национальный проект по модернизации энергетического сектора. Программа рассчитана на 5 лет и предусматривает беспрецедентный объем работ по обновлению инженерных коммуникаций.

    За 5 лет планируется обновить 1,6 тыс. км тепловых сетей и 78 тыс. км электрических сетей. В результате до 2029 года износ тепловых сетей снизится с 52% до 42%, а электрических — с 74% до 45%.

    Модернизация направлена на создание устойчивого топливно-энергетического комплекса, способного бесперебойно обеспечивать растущие потребности экономики и населения.

    Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы предложили ИИ-решения для энергетики Казахстана.

    Теги:
    Ремонт Правительство РК Минэнерго РК Энергетика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают