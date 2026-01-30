В Казахстане обновят девять энергоблоков, 55 котлов и 51 турбину

В текущем году реализация масштабных ремонтных кампаний и Национального проекта позволит существенно повысить надежность тепло- и электроснабжения во всех регионах.

В текущем году планируется проведение ремонтов 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. Благодаря этим мерам уровень износа казахстанских ТЭЦ снизится с нынешних 61% до 59%. Системный подход к ремонтам позволяет не только улучшить работу станций, но и планомерно выводить их из «красной зоны» риска.

Второй год в стране реализуется Национальный проект по модернизации энергетического сектора. Программа рассчитана на 5 лет и предусматривает беспрецедентный объем работ по обновлению инженерных коммуникаций.

За 5 лет планируется обновить 1,6 тыс. км тепловых сетей и 78 тыс. км электрических сетей. В результате до 2029 года износ тепловых сетей снизится с 52% до 42%, а электрических — с 74% до 45%.

Модернизация направлена на создание устойчивого топливно-энергетического комплекса, способного бесперебойно обеспечивать растущие потребности экономики и населения.

