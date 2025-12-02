В Казахстане обновили правила жилищной помощи: теперь все прозрачно и доступно онлайн

Государство стремится поддерживать социально уязвимых граждан и обеспечивает прозрачность процесса через цифровизацию.

Процесс подачи заявления максимально упрощен и доступен: предусмотрена возможность электронной подачи заявки на портале egov.kz. При этом ключевые сведения о заявителе и его семье (наличие недвижимости, постоянная регистрация, доходы, банковский счет) проверяются через запросы в государственные органы. Сведения о доходах проверяются через информационные системы.

Для регистрации заявки необходимо получить согласие от совершеннолетних членов семьи. В АИС «Социальная помощь» создается нормативный расчет с учетом установленных лимитов, что делает процесс принятия решения быстрым и удобным.

Как получить жилищную помощь в 2025 году: полный разбор

Жилищная помощь предоставляется малообеспеченным гражданам и семьям, у которых низкий совокупный доход, а расходы на жилье, коммунальные услуги и аренду жилья (если оно получено из государственного жилищного фонда) превышают установленный в регионе порог.

Жилпомощь могут получить граждане, которые живут в своем единственном жилье, либо арендуют из государственного жилищного фонда.

Кто считается малообеспеченным? Малообеспеченной считается семья, проживающая в одном жилье, у которой доля предельно допустимых расходов, установленная маслихатами (от 5% до 10% совокупного дохода семьи), ниже фактических расходов на жилье, коммунальные услуги и аренду жилья (госфонд).

Ключевые условия получения помощи:

Регистрация и проживание: помощь предоставляется только по месту постоянной регистрации и фактического проживания. Единственное жилье: Помощь дается только на одно жилое помещение. Граждане должны проживать в своем единственном жилье либо арендовать его из государственного жилищного фонда. Учет доходов: Доход семьи считается за квартал, предшествующий кварталу обращения. Учитываются все виды доходов: зарплата, пособия, алименты, доход от бизнеса, аренды, ценных бумаг, дарения и т. п., за исключением указанных в Правилах предоставления жилищной помощи (приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 8 декабря 2023 года № 117). Период назначения: Жилищная помощь назначается на квартал (3 месяца). После этого периода необходимо снова подать заявление и подтвердить доходы и расходы. Предусмотрена возможность повторной подачи на государственную услугу.

Кому компенсируют коммунальные услуги? Новые нормы и порядок назначения

Инфографика: Kazinform

Жилищная помощь компенсирует малообеспеченным гражданам часть расходов по следующим категориям:

коммунальные услуги: вода, свет, отопление, газ;

вода, свет, отопление, газ; содержание жилья и придомовой территории;

и придомовой территории; капитальный ремонт;

услуги связи (например, абонентская плата за телефон);

(например, абонентская плата за телефон); арендная плата за жилье, полученное из государственного жилищного фонда.

Важно знать, что:

помощь предоставляется только на одно жилое помещение;

помощь не распространяется на расходы по аренде жилья у частного лица ;

на расходы по аренде жилья у ; помощь не покрывает сверхнормативное потребление коммунальных услуг;

сверхнормативное потребление коммунальных услуг; помощь не покрывает потребление, превышающее установленные нормы площади жилья;

потребление, превышающее установленные нормы площади жилья; при сокрытии доходов помощь могут отменить и потребовать вернуть.

Как теперь считают жилпомощь: единые лимиты и 18 квадратных метров на человека

Расчет жилищной помощи основан на сравнении фактических расходов семьи с установленным в регионе лимитом допустимой доли расходов.

Формула расчета: Жилищная помощь = Фактические расходы (за коммунальные платежи, содержание жилья и придомовой территории, капитальный ремонт, плата за аренду и т. д.) — Предельно допустимый уровень расходов.

Предельно допустимый уровень расходов представляет собой процент от совокупного дохода семьи, выше которого расходы на жилье могут быть компенсированы.

Размер этого процента устанавливается местными маслихатами.

Он может варьироваться от 5% до 10% от совокупного дохода семьи.

Поскольку размер допустимой доли устанавливается маслихатами, условия помощи и критерии могут отличаться в разных регионах.

В АИС «Социальная помощь» производится создание нормативного расчета с учетом установленных лимитов на коммунальные услуги в конкретном регионе.

Жилищная помощь: подаем заявление онлайн за 15 минут

Подача заявления может быть осуществлена двумя способами:

Через портал eGov.kz (услуга называется «Назначение жилищной помощи»). Лично в Центре обслуживания населения (ЦОН) по месту жительства.

При электронной подаче заявка должна быть подписана электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Пошаговая инструкция подачи и рассмотрения

Этап первый: подача. Действие: получатель подает заявление на получение жилпомощи. Требования и проверки: электронная или личная подача. Срок рассмотрения заявления — шесть рабочих дней.

Этап второй: проверка. Действие: производятся запросы в госорганы для проверки ключевых сведений: наличие недвижимости, постоянная регистрация, состав семьи, банковский счет и наличие государственного арендного жилья.

Инфографика: Kazinform

Для регистрации заявки необходимы:

отсутствие данных о наличии нескольких объектов недвижимости; наличие согласия от совершеннолетних членов семьи.

Этап третий: внесение данных. Действие: вносятся фактические расходы за предыдущий квартал в соответствии с предоставленными квитанциями. Требования и проверки: необходимо прикрепление подтверждающих документов, согласно Правилам предоставления жилищной помощи.

Этап четвертый: рассмотрение. Действие: местные исполнительные органы (акиматы) принимают заявление и все сведения по доходам, недвижимости, расходам. В АИС «Социальная помощь» создается нормативный расчет. Требования и проверки: срок рассмотрения заявления — шесть рабочих дней.

Этап пятый: решение и выплата. Действие: выносится решение о назначении либо отказе. Заявителю направляется уведомление. Списки направляются в Комитет казначейства МФ РК для обработки и перечисления средств. Требования и проверки: выносится решение о назначении либо отказе. Заявителю направляется уведомление, списки направляются в Комитет казначейства МФ РК для обработки и перечисления средств.

Для оформления жилищной помощи необходимы:

удостоверение личности;

документы, подтверждающие доходы семьи за предыдущий квартал перед обращением;

за предыдущий квартал перед обращением; счета за коммунальные услуги за предыдущий квартал (отопление, вода, свет, газ и другие), а также на содержание жилья и капитальный ремонт;

квитанции или договор на услуги связи (телефон и др.);

если жилье арендуется из госфонда — документ, подтверждающий аренду, с указанным размером платежа;

номер банковского счета (IBAN).

