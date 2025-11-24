Что изменится в правилах предоставления жилищной помощи в Казахстане со 2 декабря

Согласно документу, уточняется, что размер жилищной помощи рассчитывается услугодателем в пределах следующих норм:

нормы потребления коммунальной услуги по газоснабжению для потребителей не более 15 кубических метров на человека в квартире;

нормы потребления коммунальной услуги по газоснабжению для потребителей индивидуального жилого дома на отопление жилища не более 15 кубических метров за квадратный метр (добавлено);

нормы потребления услуги теплоснабжения для потребителей с приборами учета не более 0,025 гигакалории на один квадратный метр в месяц;

нормы потребления услуги по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета за один квадратный метр, утверждаемые акиматом области, города республиканского значения, столицы в соответствии с подпунктом 34 статьи 27 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (добавлено).

Кроме того, при вычислении учитываются:

нормы потребления услуги электроснабжения для потребителя в соответствии нормам, установленным региональным уполномоченным органом, регулируемым деятельность в сфере естественных монополий;

нормы услуг водоснабжения и (или) водоотведения для потребителя;

холодная вода не более четырех метров кубических на человека;

горячая вода не более двух метров кубических на человека;

сбор и вывоз твердых бытовых отходов (мусороудаление) не более 650 тенге на человека;

обслуживание лифтов не более 1300 тенге за квартиру;

услуги связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети

телекоммуникаций, не более 1399 тенге за абонент;

расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, не более 60 тенге за квадратный метр;

арендная плата за пользованием жилищем из государственного жилищного фонда не более 120 тенге за квадратный метр;

норма квадратуры на человека 18 квадратных метров полезной площади на человека, но не более фактически занимаемой площади, для одиноко проживающего не более 30 квадратных метров.

Приказ вступает в силу с 2 декабря 2025 года.