14:40, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5
Что изменится в правилах предоставления жилищной помощи в Казахстане со 2 декабря
Министерство промышленности и строительства Казахстана внесло изменения в Правила предоставления жилищной помощи. Обновления утверждены приказом министра от 19 ноября 2025 года, передает агентство Kazinform.
Согласно документу, уточняется, что размер жилищной помощи рассчитывается услугодателем в пределах следующих норм:
- нормы потребления коммунальной услуги по газоснабжению для потребителей не более 15 кубических метров на человека в квартире;
- нормы потребления коммунальной услуги по газоснабжению для потребителей индивидуального жилого дома на отопление жилища не более 15 кубических метров за квадратный метр (добавлено);
- нормы потребления услуги теплоснабжения для потребителей с приборами учета не более 0,025 гигакалории на один квадратный метр в месяц;
- нормы потребления услуги по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета за один квадратный метр, утверждаемые акиматом области, города республиканского значения, столицы в соответствии с подпунктом 34 статьи 27 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (добавлено).
Кроме того, при вычислении учитываются:
- нормы потребления услуги электроснабжения для потребителя в соответствии нормам, установленным региональным уполномоченным органом, регулируемым деятельность в сфере естественных монополий;
- нормы услуг водоснабжения и (или) водоотведения для потребителя;
- холодная вода не более четырех метров кубических на человека;
- горячая вода не более двух метров кубических на человека;
- сбор и вывоз твердых бытовых отходов (мусороудаление) не более 650 тенге на человека;
- обслуживание лифтов не более 1300 тенге за квартиру;
- услуги связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети
- телекоммуникаций, не более 1399 тенге за абонент;
- расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, в том числе капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, не более 60 тенге за квадратный метр;
- арендная плата за пользованием жилищем из государственного жилищного фонда не более 120 тенге за квадратный метр;
- норма квадратуры на человека 18 квадратных метров полезной площади на человека, но не более фактически занимаемой площади, для одиноко проживающего не более 30 квадратных метров.
Приказ вступает в силу с 2 декабря 2025 года.