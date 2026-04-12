В Казахстане обновили правила присвоения адресов недвижимости

Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства. Документ уточняет порядок предоставления услуги и закрепляет ее актуальное наименование. Теперь она официально называется «Присвоение/упразднение адреса объекта недвижимости».

Услуга по-прежнему оказывается местными исполнительными органами — акиматами городов республиканского значения, столицы, а также районов и городов областного значения. Получателями могут быть как физические, так и юридические лица.

Сроки оказания услуги остались прежними:

три рабочих дня — для Астаны, Алматы и городов областного значения;

пять рабочих дней — для районов.

Заявление подается через портал электронного правительства eGov.kz, услуга предоставляется бесплатно и в электронной форме.

При этом большая часть необходимых документов запрашивается автоматически через государственные информационные системы. Если данные о правах на недвижимость отсутствуют, заявителю необходимо предварительно зарегистрировать их в установленном порядке.

Также обновлены процедуры отказа: теперь при наличии оснований заявителю заранее направляется уведомление о возможном отказе с возможностью представить свою позицию. После этого принимается окончательное решение.

С 12 июля 2026 года вводятся дополнительные изменения. В частности, будет использоваться цифровая система «Адресный регистр», а подача заявлений полностью перейдет в формат цифрового правительства. Кроме того, предусмотрен выезд специалиста для осмотра объекта с фотофиксацией и оформлением акта.

Приказ вводится в действие с 19 апреля 2026 года.

Отметим, что в Казахстане число сделок с жильем выросло на 3,9%.