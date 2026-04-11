Число сделок с жильем выросло на 3,9% в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики РК, в марте 2026 года зарегистрировано 28 493 сделки купли-продажи жилья, что на 1 072 больше, чем месяцем ранее (27 421). Лидерами по числу операций остаются Алматы с 6 428 сделками (22,6%), Астана — 4 924 сделки (17,3%) и Карагандинская область — 2 258 сделок (7,9%). Наименьшая активность зафиксирована в области Улытау — 208 сделок (0,7%).

Наибольший месячный рост показали Кызылординская область (+33,8%), Павлодарская (+26,7%) и Акмолинская (+26,4%). При этом снижение отмечено в области Улытау (-18,4%), Костанайской области (-9%) и в Астане (-6,1%).

Рынок многоквартирного жилья вырос на 6%: в марте совершено 22 542 сделки, что составляет 79,1% от общего объема. Основная доля продаж квартир приходится на Алматы (26,3%), Астану (21,4%) и Карагандинскую область (8,4%). Наиболее востребованными остаются однокомнатные квартиры — по ним зарегистрировано 8 510 сделок.

В то же время сегмент индивидуальных домов показал снижение на 3,4% — до 5 951 сделки. Рост в этом сегменте зафиксирован в Павлодарской (+22,9%), Акмолинской (+15,7%) и Северо-Казахстанской (+12%) областях, тогда как спад наблюдался в Атырауской (-24,8%), Алматинской (-13,9%) и Карагандинской (-13,8%) областях.

В годовом выражении рынок демонстрирует умеренный рост: по сравнению с мартом 2025 года количество сделок увеличилось на 2,7% (27 739 против 28 493). Однако в целом за январь–март 2026 года показатель снизился на 4,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

Ранее мы писали, как изменилась стоимость квартир в Казахстане в марте. Так по статистике, средняя цена на новое жилье составила 612 315 тенге за квадратный метр, увеличившись на 1,0% по сравнению с февралем.