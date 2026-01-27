РУ
    В Казахстане обновили правила аренды государственного и коммунального имущества

    19 января 2026 года приказом и.о. министра национальной экономики были внесены изменения в Правила передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду), передает агентство Kazinform.

    ключ покупка
    Фото: pexels

    Согласно обновленным правилам:

    • республиканское имущество в имущественный наем (аренду) передается уполномоченным органом по государственному имуществу (наймодатель (арендодатель) республиканского имущества), за исключением физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений государственных организаций среднего образования;
    • коммунальное имущество в имущественный наем (аренду) передается местным исполнительным органом или по согласованию с собранием местного сообщества аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (наймодатель (арендодатель) коммунального имущества), за исключением физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений государственных организаций среднего образования.

    Также установлено, что акимы городов районного значения, сел, поселков и сельских округов могут предоставлять в аренду коммунальное имущество физическим лицам и негосударственным юридическим лицам без права последующего выкупа. Ставки арендной платы за коммунальное имущество согласовываются маслихатами районов и городов областного значения.

    Приказ вступает в силу с 7 февраля 2026 года.

