В Казахстане обновили правила аренды государственного и коммунального имущества

Согласно обновленным правилам:

республиканское имущество в имущественный наем (аренду) передается уполномоченным органом по государственному имуществу (наймодатель (арендодатель) республиканского имущества), за исключением физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений государственных организаций среднего образования;

коммунальное имущество в имущественный наем (аренду) передается местным исполнительным органом или по согласованию с собранием местного сообщества аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (наймодатель (арендодатель) коммунального имущества), за исключением физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений государственных организаций среднего образования.

Также установлено, что акимы городов районного значения, сел, поселков и сельских округов могут предоставлять в аренду коммунальное имущество физическим лицам и негосударственным юридическим лицам без права последующего выкупа. Ставки арендной платы за коммунальное имущество согласовываются маслихатами районов и городов областного значения.

Приказ вступает в силу с 7 февраля 2026 года.